ВМС Ирана подтвердили задержание танкера США в водах Оманского залива

Американский нефтяной танкер, который следовал через Оманский залив, был задержан Военно-морскими силами Ирана. Эту информацию подтвердили в ВМС страны в четверг, 11 января.

«В службе по связям с общественностью ВМС сообщили: ВМС Исламской Республики Иран по решению суда задержали американский нефтяной танкер в водах Оманского моря», — передает иранский портал Аftabnews.

Других подробностей на данный момент не поступало.

Ранее этим днем в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) британских ВМС сообщили, что группа неизвестных вооруженных людей проникла на судно, которое следовало через Оманский залив. При этом телеканал Sky News отмечал, что подозрения Британии и США «падают на Иран», поскольку однажды это судно было вовлечено в спор с министерством юстиции США, в результате которого с него был конфискован 1 млн баррелей иранской сырой нефти.