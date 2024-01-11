Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минфин оценил дефицит бюджета России в 2023 году в 3,24 трлн рублей
Мир
CNN сообщил о поставках Украине Западом «Стингеров» времен Афганской войны
Мир
ООН запросит у доноров $3,1 млрд на гуманитарные нужды Украины
Мир
Зеленский заявил о наличии вопросов к незаконно уехавшим из страны
Политика
В Совфеде указали на страх Зеленского перед прекращением конфликта на Украине
Мир
Венгрия сочла бездоказательным обвинение стран Запада о поставке КНДР ракет в РФ
Экономика
Путин указал на временный характер установленной ключевой ставки ЦБ
Экономика
Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые в этом году
Мир
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
Мир
Bloomberg указало на разногласия между Киевом и Вашингтоном
Экономика
Россельхознадзор исключил сложности с поставками в РФ фруктов из Эквадора
Общество
Любимова выразила соболезнования семье и близким Соломина
Общество
Регионы поддержали Белгородскую область на выставке «Россия»
Происшествия
В Москве суд арестовал напавшего на шестилетнюю девочку мужчину
Общество
Ивлеева не признала вину в правонарушении после «голой» вечеринки

ВМС Ирана подтвердили задержание танкера США в водах Оманского залива

ВМС Ирана: американское судно в Оманском заливе задержано по решению суда
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Iranian Presidency Office
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский нефтяной танкер, который следовал через Оманский залив, был задержан Военно-морскими силами Ирана. Эту информацию подтвердили в ВМС страны в четверг, 11 января.

«В службе по связям с общественностью ВМС сообщили: ВМС Исламской Республики Иран по решению суда задержали американский нефтяной танкер в водах Оманского моря», — передает иранский портал Аftabnews.

Других подробностей на данный момент не поступало.

Интересное предложение: что получит Иран от сделки с США
Соглашение вызвало критику в адрес Байдена со стороны республиканцев

Ранее этим днем в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) британских ВМС сообщили, что группа неизвестных вооруженных людей проникла на судно, которое следовало через Оманский залив. При этом телеканал Sky News отмечал, что подозрения Британии и США «падают на Иран», поскольку однажды это судно было вовлечено в спор с министерством юстиции США, в результате которого с него был конфискован 1 млн баррелей иранской сырой нефти.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024