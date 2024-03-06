Истребитель РФ подняли в воздух над Черным морем из-за самолетов ВВС Британии
Российский истребитель поднимался в воздух над Черным морем из-за трех самолетов ВВС Великобритании, сообщило 6 марта Минобороны РФ.
«Для недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», — сказано в сообщении ведомства.
Экипаж российского истребителя определил воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.
При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты развернулись от государственной границы РФ. После чего российский Су-30 вернулся на аэродром базирования.
«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства», — добавили в министерстве.
Накануне российский истребитель Су-27 сопроводил два истребителя и один самолет разведки Франции над Черным морем. При приближении самолета РФ иностранные военные лайнеры развернулись в сторону от границы России.
До этого, в октябре 2023 года, российский истребитель МиГ-31 сопроводил патрульный самолет «Посейдон» ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Полет прошел над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности в соответствии с международными правилами, нарушения госграницы РФ не допущено.