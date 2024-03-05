Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Культура
В Москве открылась выставка-ретроспектива еврейского авангарда
Общество
Родители детей с СМА подали в суд из-за отказа фонда предоставить лекарство
Армия
Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность в Москве 6 марта
Спорт
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью
Авто
Эксперты спрогнозировали рост продаж новых машин в России в марте
Наука и техника
«Спящие» и устойчивые к лечению очаги туберкулеза обезвредят желтым светом
Мир
Трамп лидирует на праймериз республиканцев в более чем 10 штатах
Общество
Более 60% россиянок совершают импульсивные покупки
Мир
Пушилин назвал танки Abrams переоцененными западной пропагандой
Культура
Эмир Кустурица рассказал о желании снять в роли Раскольникова студента-дебютанта
Общество
Собянин подвел итоги первого года работы флагманского центра НИИ Склифосовского
Общество
Число пострадавших в результате ЧП на ТЭЦ в Туве возросло до 16 человек

Су-27 ВКС России сопроводил два истребителя Франции над Черным морем

Су-27 сопроводил самолет разведки и два истребителя Франции над Черным морем
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Истребитель Су-27 Воздушно-космических войск (ВКС) России сопроводил самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и два истребителя Военно-воздушных сил (ВВС) Франции над Черным морем. Об этом 5 марта сообщило Минобороны.

В ведомстве уточнили, что российские РЛС над акваторией Черного моря обнаружили выполняющие полет в направлении к госгранице России три воздушные цели.

«Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Российские летчики идентифицировал воздушные цели как самолет ДРЛО E-3F и два истребителя Rafale C.

При приближении российского самолета иностранные военные лайнеры развернулись в сторону от границы России. Российский самолет вернулся на аэродром базирования, нарушений государственной границы РФ не допущено.

В октябре прошлого года российский истребитель МиГ-31 сопроводил патрульный самолет «Посейдон» ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Полет истребителя прошел над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности в соответствии с международными правилами, нарушения госграницы России не допущено.

Присмотрят свысока: вертолеты будут охотиться за морскими дронами
Первые отряды формируют на Черном море, а потом они появятся в составе всех флотов ВМФ России

В том же месяце российский Су-27 был поднят в воздух для недопущения нарушения госграницы двумя бомбардировщиками В-1В ВВС США над Балтийским морем.

До этого, 9 октября, истребители пресекли нарушение госграницы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем. Целями являлись RC-135 и два «Тайфуна».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024