Су-27 ВКС России сопроводил два истребителя Франции над Черным морем

Истребитель Су-27 Воздушно-космических войск (ВКС) России сопроводил самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и два истребителя Военно-воздушных сил (ВВС) Франции над Черным морем. Об этом 5 марта сообщило Минобороны.

В ведомстве уточнили, что российские РЛС над акваторией Черного моря обнаружили выполняющие полет в направлении к госгранице России три воздушные цели.

«Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Российские летчики идентифицировал воздушные цели как самолет ДРЛО E-3F и два истребителя Rafale C.

При приближении российского самолета иностранные военные лайнеры развернулись в сторону от границы России. Российский самолет вернулся на аэродром базирования, нарушений государственной границы РФ не допущено.

В октябре прошлого года российский истребитель МиГ-31 сопроводил патрульный самолет «Посейдон» ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Полет истребителя прошел над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности в соответствии с международными правилами, нарушения госграницы России не допущено.

В том же месяце российский Су-27 был поднят в воздух для недопущения нарушения госграницы двумя бомбардировщиками В-1В ВВС США над Балтийским морем.

До этого, 9 октября, истребители пресекли нарушение госграницы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем. Целями являлись RC-135 и два «Тайфуна».