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Три самолета ВВС Британии приблизились к границам РФ в районе Черного моря

Су-27 пресекли нарушение границы РФ самолетами ВВС Британии над Черным морем
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Фото: commons.wikimedia.org
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Самолеты Су-27 ВВС России пресекли нарушение госграницы самолетами ВВС Британии над Черным морем. Об этом 19 октября сообщило Минобороны РФ.

Три воздушные цели, которые приближались к границе РФ, были замечены российскими средствами контроля воздушного пространства.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», — добавили в российском военном ведомстве.

Истребители Вооруженных сил (ВС) РФ идентифицировали цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.

«При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от Государственной границы Российской Федерации. Российские самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено», — сказано в сообщении.

Полет российских Cу-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что ВКС страны начинают на постоянной основе патрулировать воздушное пространство над Черным морем. Он обратил внимание, что на вооружении самолетов МиГ-31, которые будут выполнять эти задачи, стоят комплексы гиперзвуковых ракет «Кинжал».

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В конце августа российский истребитель МиГ-31 сопроводил разведчик «Посейдон» ВВС Норвегии в небе над Баренцевым морем. Нарушения госграницы РФ не было допущено.

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