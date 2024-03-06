Ереван хочет прекращения службы пограничников РФ в аэропорту Звартноц

Армения хотела бы самостоятельно вести пограничный контроль в международном аэропорту Звартноц в Ереване и направила Москве официальное письмо на данную тему. Об этом 6 марта заявил секретарь совбеза страны Армен Григорян.

«У Армении есть четкая позиция по этому вопросу, и она проинформировала Россию об этом официальным письмом», — цитирует его издание NEWS.am.

По словам Григоряна, данная позиция заключается в том, что службу в аэропорту должны нести пограничные войска республики.

Пограничное управление ФСБ действует в армянском аэропорту Звартноц по договору от 30 сентября 1992 года. Представители российских спецслужб работают вместе с армянскими коллегами и занимаются охраной границ с Турцией и Ираном. Также сотрудники ФСБ работают в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри.

Ранее, 27 февраля, спикер парламента Армении Ален Симонян заявил журналистам, что пограничники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России должны покинуть Звартноц.

Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об отсутствии обращений к Москве со стороны Еревана по поводу вывода российских пограничников из аэропорта. Она подчеркнула, что Россия рассматривает заявление Симоняна как «очередной пример недружественного поведения представителей официального Еревана».