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Путин предложил разделить ж/д потоки пассажиров и грузов на южном направлении

Путин: ж/д потоки на юге стоит разделить для повышения пропускной способности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин предложил разделить пассажирский и грузовой потоки железнодорожного сообщения в южном направлении. Данное предложение он озвучил в среду, 6 марта, на совещании по развитию юга и Приазовья РФ.

«Я прошу сегодня обозначить предложение по расширению пропускной способности железных дорог в сторону Азовского и Черного морей. В том числе предлагаю подумать о возможном разделении пассажирского и грузового сообщения на южном направлении», — сказал глава государства.

Президент также напомнил об уже поставленной задаче сократить до 16 часов время следования пассажирских поездов от Москвы до черноморского побережья. В этой связи он указал на то, что Черное и Азовское моря являются традиционными и популярными местами отдыха россиян, а туризм — одной из ключевых отраслей экономики данного региона.

Также российский лидер напомнил о важности железнодорожного сообщения и в сфере грузоперевозок и призвал держать на контроле имеющиеся на южном направлении узкие места в данной области.

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Ранее, 29 февраля, Путин в послании Федеральному собранию РФ заявил о планах наращивать пропускную способность железных дорог в южном направлении, что позволит активно использовать портовые мощности Азовского и Черного морей.

В октябре 2023 года сообщалось о цели российских властей сократить с 32 до 16 часов время следования в пути для пассажиров по железнодорожной сети между Москвой и Адлером к 2030 году. Кроме того, в части грузовых перевозок провозную способность железнодорожной сети в районе Азово-Черноморского бассейна может увеличиться до 152 млн т.

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