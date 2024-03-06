В Греции сообщили о ракетном ударе по кортежу Зеленского в Одессе
По кортежу президента Украины Владимира Зеленского в Одессе нанесен ракетный удар. Об этом 6 марта сообщает греческая газета «Прото тема».
Издание пишет, что это произошло тогда, когда кортеж Зеленского находился в 150 м от делегации из Греции во главе с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом.
При этом члены греческой миссии сообщили газете, что из них никто не пострадал.
Позднее на встрече с Мицотакисом Зеленский заявил, что в результате взрыва в Одессе есть погибшие и раненые. Других деталей он не привел.
Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Одессе. Украинские журналисты отмечали, что в тот момент в городе мог находиться Зеленский, кортеж которого видели очевидцы. Целью его визита стала встреча с Мицотакисом.
В Минобороны России данную информацию не комментировали.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.