Группа ГД по реализации посланий Путина получила более 400 предложений

Рабочая группа Государственной думы (ГД) РФ получила более 400 предложений по реализации послания президента России Владимира Путина. Об этом 6 марта сообщил ее руководитель, первый вице-спикер ГД Александр Жуков.

«В рабочую группу поступило более 400 предложений от фракций, комитетов и комиссий Государственной думы по законодательному обеспечению реализации послания президента Российской Федерации», — сказал он журналистам.

По словам Жукова, предложения затрагивают все тезисы послания, а рабочая группа уже приступила к их анализу и систематизации. В ближайшее время работа будет выполнена, добавил он.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 29 февраля. Оно длилось 2 часа 6 минут, что стало рекордом по продолжительности. В своем выступлении глава государства озвучил цели на перспективу до 2030 года и далее. Послание стало 29-м в истории современной России.

Президент озвучил вопросы, касающиеся внутренней социально-экономической политики, а также внешней. Он затронул тему проведения спецоперации по защите Донбасса, мер поддержки участников СВО и боевых возможностей армии РФ. Путин также объявил о запуске пяти новых нацпроектов: «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Экономика данных» и «Кадры». Первые призваны улучшить качество жизни россиян, а последний — помочь в профессиональном развитии граждан.