Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин допустил организацию в России новых фестивалей молодежи
Авто
Haval запустил в России завод по выпуску двигателей
Армия
ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы
Экономика
Хуснуллин сообщил о планах по обновлению семи аэропортов на юге России
Политика
Путин заявил, что США не справились с ответственностью быть единственной сверхдержавой
Мир
В ЕК заявили о готовности пойти на уступки протестующим фермерам в Польше
Мир
Ведущие экономисты ФРГ назвали экономику страны парализованной
Мир
В Армении заявили о намерении осуществлять погранконтроль в Звартноце без сил РФ
Экономика
Совфед денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве
Мир
В раде заявили о нехватке средств для строительства фортификаций
Мир
МВД РФ объявило журналиста из США Рогана в розыск по уголовной статье
Мир
Премьер-министр Финляндии допустил транзит ядерного оружия НАТО через страну
Общество
Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для теплоснабжения после взрыва на ТЭЦ
Мир
Хуситы подтвердили удар по судну США True Confidence в Аденском заливе
Мир
Путин указал на желание РФ создать условия свободы и дружбы на ВФМ

Билеты на летние поезда в Крым начали продавать за 90 дней

0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продажа билетов на летние поезда в Крым в 2024 году началась за 90 дней вместо 45, как это было в прошлом году. О данном изменении 6 марта сообщается в Telegram-канале оператора железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс».

«В этом году, в отличие от 2023 года, продажа билетов начинается за 90 дней и уже открыта на летние поезда (сегодня билеты продаются до 3 июня включительно)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что билеты доступны на все поезда «Таврия». Также после корректировки расписания будут запущены продажи на билеты из Крыма в Санкт-Петербург и обратно на определенные даты.

Кроме того, в 2024 году запущено больше ежедневных круглогодичных и сезонных поездов из Москвы. В частности, ежедневным стал поезд Москва – Евпатория, который в этом году уходит с Павелецкого вокзала и проходит через большее число населенных пунктов в Центральной России.

В сообщении приводится комментарий главы крымского министерства туризма Вадима Волченко, который отметил высокую востребованность бронирования отдыха на полуострове. По его словам, синхронизация бронирования с покупкой билетов на проезд позволит выстроить приемлемую логистику для тех, кто поедет в Крым железнодорожным транспортом.

В компании также напомнили о запуске новых комфортных купейных вагонов с душем, включенных в состав новых ежедневных составов №68/67 и 18/17 (Москва – Симферополь). Помимо этого, с 1 июня по 31 августа детям от 10 до 17 лет при проезде в плацкартных вагонах предоставят скидку в 50%, указали представители оператора.

В феврале 2023 года «Гранд Сервис Экспресс» сообщала на своем сайте о временном сокращении до 45 дней глубины продажи билетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым, Севастополь и обратно из-за работ по модернизации ж/д инфраструктуры.

Здравие скупают: высокий спрос поднял цены на отдых в санаториях
Желающие поправить здоровье заплатят до 30% больше, чем в прошлом году

Ранее, 4 марта, корреспондент «Известий» Николай Аксенов рассказал о достижениях крымской туристической отрасли за десятилетие. По словам журналиста, в настоящее время любой южный дворик Крыма может превратиться в мини-гостиницу. Помимо этого, для туристов была построена трасса «Таврида», позволяющая доехать от Керчи до Ялты за четыре часа. Также он напомнил о планах полуострова обустроить круглогодичный отдых благодаря развитию горнолыжного комплекса и яхтенных гаваней.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024