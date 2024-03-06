Билеты на летние поезда в Крым начали продавать за 90 дней

Продажа билетов на летние поезда в Крым в 2024 году началась за 90 дней вместо 45, как это было в прошлом году. О данном изменении 6 марта сообщается в Telegram-канале оператора железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс».

«В этом году, в отличие от 2023 года, продажа билетов начинается за 90 дней и уже открыта на летние поезда (сегодня билеты продаются до 3 июня включительно)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что билеты доступны на все поезда «Таврия». Также после корректировки расписания будут запущены продажи на билеты из Крыма в Санкт-Петербург и обратно на определенные даты.

Кроме того, в 2024 году запущено больше ежедневных круглогодичных и сезонных поездов из Москвы. В частности, ежедневным стал поезд Москва – Евпатория, который в этом году уходит с Павелецкого вокзала и проходит через большее число населенных пунктов в Центральной России.

В сообщении приводится комментарий главы крымского министерства туризма Вадима Волченко, который отметил высокую востребованность бронирования отдыха на полуострове. По его словам, синхронизация бронирования с покупкой билетов на проезд позволит выстроить приемлемую логистику для тех, кто поедет в Крым железнодорожным транспортом.

В компании также напомнили о запуске новых комфортных купейных вагонов с душем, включенных в состав новых ежедневных составов №68/67 и 18/17 (Москва – Симферополь). Помимо этого, с 1 июня по 31 августа детям от 10 до 17 лет при проезде в плацкартных вагонах предоставят скидку в 50%, указали представители оператора.

В феврале 2023 года «Гранд Сервис Экспресс» сообщала на своем сайте о временном сокращении до 45 дней глубины продажи билетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым, Севастополь и обратно из-за работ по модернизации ж/д инфраструктуры.

Ранее, 4 марта, корреспондент «Известий» Николай Аксенов рассказал о достижениях крымской туристической отрасли за десятилетие. По словам журналиста, в настоящее время любой южный дворик Крыма может превратиться в мини-гостиницу. Помимо этого, для туристов была построена трасса «Таврида», позволяющая доехать от Керчи до Ялты за четыре часа. Также он напомнил о планах полуострова обустроить круглогодичный отдых благодаря развитию горнолыжного комплекса и яхтенных гаваней.