Москвички получили от Собянина награды к 8 марта
Государственные и городские награды были вручены москвичкам в связи с наступающим Международным женским днем 8 марта. Об этом сообщил в своем официальном телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Среди получивших награды народные артистки Людмила Полякова из Малого театра, Екатерина Жемчужная из театра «Ромэн», артистка «Современника» Светлана Иванова и тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Были отмечены и специалисты разных профессий: врачи Алла Алексеева и Елена Лебедева, старшая медсестра Ольга Назарова, педагог Нина Сураева, социальный работник Нина Ращупкина, почетный президент Финансового университета Алла Грязнова, маляр Татьяна Седина, штукатур Ольга Иванова, электромеханик московского метро Галина Шишкина и многие другие.
«Восхищаюсь умением наших женщин совмещать семью и работу, приносить тепло и уют в наш мир. Желаю вам, дорогие, счастья и здоровья. Спасибо за вклад в процветание Москвы!» — написал Сергей Собянин в своем поздравлении.