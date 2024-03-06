Премьер-министр Финляндии допустил транзит ядерного оружия НАТО через страну

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо может одобрить транзит ядерного оружия НАТО через страну в связи с ее вступлением в Североатлантический альянс. Об этом 6 марта пишет газета Ilta Sanomat.

Как указывает издание, Орпо отметил, что Финляндия при подаче заявки на вступление в блок уже решила, что ограничений по членству не будет.

«Однако детали еще предстоит решить, например, как теперь относиться к возможной транспортировке ядерного оружия через Финляндию», — предает газета слова финского премьер-министра.

По данным издания, у властей страны есть несколько вариантов: оставить без изменений статью о ядерных взрывчатых веществах в законе о ядерной энергии, внести туда правки или издать новый, уточняет «Газета.Ru».

Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято осенью этого года.

Ранее, 19 февраля, Орпо заявлял, что Финляндия не будет размещать у себя ядерное оружие США, объяснив это тем, что НАТО обеспечивает ядерное сдерживание

До этого, в сентябре прошлого года, министр обороны Антти Хяккянен также утверждал, что Финляндия не станет размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО. По его словам, альянс не имеет планов по дополнительному развертыванию ядерного оружия в Европе. При этом Хяккянен указал, что в случае ядерной войны такой сценарий может быть реализован. По его словам, соответствующее оружие размещено в нескольких странах альянса и этого достаточно.

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В МИД России отметили, что присоединение это негативно скажется на отношениях РФ и Финляндии. Линия непосредственного соприкосновения Североатлантического альянса с российскими границами увеличилась более чем в два раза, что значительно изменило ситуацию в североевропейском регионе.