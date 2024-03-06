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Премьер-министр Финляндии допустил транзит ядерного оружия НАТО через страну
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Премьер-министр Финляндии допустил транзит ядерного оружия НАТО через страну

Ilta Sanomat: Финляндия может одобрить транзит ядерного оружия НАТО через страну
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Antti Aimo-Koivisto
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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо может одобрить транзит ядерного оружия НАТО через страну в связи с ее вступлением в Североатлантический альянс. Об этом 6 марта пишет газета Ilta Sanomat.

Как указывает издание, Орпо отметил, что Финляндия при подаче заявки на вступление в блок уже решила, что ограничений по членству не будет.

«Однако детали еще предстоит решить, например, как теперь относиться к возможной транспортировке ядерного оружия через Финляндию», — предает газета слова финского премьер-министра.

По данным издания, у властей страны есть несколько вариантов: оставить без изменений статью о ядерных взрывчатых веществах в законе о ядерной энергии, внести туда правки или издать новый, уточняет «Газета.Ru».

Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято осенью этого года.

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Ранее, 19 февраля, Орпо заявлял, что Финляндия не будет размещать у себя ядерное оружие США, объяснив это тем, что НАТО обеспечивает ядерное сдерживание

До этого, в сентябре прошлого года, министр обороны Антти Хяккянен также утверждал, что Финляндия не станет размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО. По его словам, альянс не имеет планов по дополнительному развертыванию ядерного оружия в Европе. При этом Хяккянен указал, что в случае ядерной войны такой сценарий может быть реализован. По его словам, соответствующее оружие размещено в нескольких странах альянса и этого достаточно.

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В МИД России отметили, что присоединение это негативно скажется на отношениях РФ и Финляндии. Линия непосредственного соприкосновения Североатлантического альянса с российскими границами увеличилась более чем в два раза, что значительно изменило ситуацию в североевропейском регионе.

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