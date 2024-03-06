Повстанцы захватили город на востоке ДР Конго

Повстанцы из группировки «Движение 23 марта» (М23) после ожесточенных боев установили контроль над городом Ньянзале на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом 6 марта сообщило агентство Reuters.

Местный чиновник, слова которого приводит агентство, рассказал, что в результате столкновений погибли 15 человек. Отмечается, что из зоны боевых действий устремился поток беженцев.

По информации местного портала Actualite, интенсивные бои идут во многих районах округа Рутшуру провинции Северное Киву, на территории которого находится Ньянзале. Повстанцы пытаются установить контроль над населенными пунктами Кириме, Кибиризи и Мушвешве. Отмечается, что они пытаются обойти с флангов позиции правительственных войск.

Группировка М23 была образована дезертирами в 2012 году. Ее отряды начали боевые действия на востоке ДРК в январе 2021 года. Позднее им удалось захватить несколько городов и поселков в провинции Северное Киву. Сейчас они пытаются подойти к городу Гома, население которого достигает 2 млн человек. Ньянзале находится в 130 км к северу от Гомы. Власти ДРК обвиняют Руанду в поддержке боевиков.

17 февраля журнал Barron’s сообщил, что на территорию аэропорта города Гома на востоке ДРК, где несколько лет ведутся бои повстанцев с правительственными войсками, упала бомба. Информации о пострадавших и повреждениях не было.