Еще три пожарных машины закупят для лесхозов Омской области
Лесные хозяйства Омской области получат еще три пожарные автоцистерны по проекту «Сохранение лесов». Об этом сообщает региональное правительство.
«Предпочтение отдали пятиместным автоцистернам в «лесном исполнении», выполненным на полноприводном шасси. Они способны передвигаться по труднодоступным местам, оперативно доставлять пожарный расчет, воду, всё необходимое оборудование и инвентарь», — говорится в сообщении.
Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», контракт на поставку планируется заключить в марте. Средства на эти цели выделяются по программе «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
Всего на покупку лесопожарной техники в регионе в этом году предусмотрено 31,1 млн рублей, что в три раза превышает прошлогоднюю сумму, отметил также первый замначальника ГУЛХ Евгений Старокожев.