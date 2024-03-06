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Восьмимиллионному посетителю выставки «Россия» подарили билеты на футбол

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Четырнадцатилетний Вадим Лейзер из Тюмени стал восьмимиллионным посетителем международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Организаторы вручили мальчику и его семье сертификат на посещение товарищеского футбольного матча сборных России и Сербии, который состоится 21 марта.

Вадим приехал на выставку с родителями Павлом и Анастасией, а также с младшим братом Романом. Подарок пришелся школьнику по душе, поскольку он сам играет в футбол с четырех лет.

«Мы благодарны за неожиданный сюрприз, даже в голове не укладывается, тяжело подобрать слова от эмоций. Не верится, что это случилось с нами!» — поделилась впечатлениями мама Вадима.

Семья Лейзер раньше проживала в Германии, где родились оба сына. Однако они решили вернуться в Россию и счастливы, что приняли такое решение, признался Павел.

Подарок в виде билетов на матч в VIP-ложу, а также поезд до Москвы и трехдневное проживание в столице был организован АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» и Российским футбольным союзом.

«Это первая игра с европейской сборной с ноября 2021 года, которая участвует в товарищеском матче с нами. Мы приглашаем вас на матч, болеть за нашу сборную и получать эмоции вместе со всеми болельщиками на стадионе», — обратился к Лейзерам бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин.

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Ранее, 22 февраля, выставку «Россия» посетил семимиллионный гость. Им стал Алексей Максимов из города Волжский Волгоградской области. Он и его семья получили в подарок путешествие по маршруту «Энергия Ладоги».

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Уникальное российское Экспо стартовало на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года и по своему масштабу и посещаемости уже успело затмить всемирные выставки, которые проводятся в Дубае, Милане и Шанхае. Гостей выставки ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Для посетителей подготовлены 132 экспозиции, в том числе представлены все 89 регионов России, органы исполнительной власти, крупнейшие компании, госкорпорации и общественные организации.

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