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Россияне выступят на Паралимпиаде-2024 вне зачета

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Российские и белорусские спортсмены будут выступать на Паралимпийских играх-2024 в Париже вне зачета. Об этом 6 марта сказано в пресс-релизе на сайте Международного паралимпийского комитета (МПК).

Там отметили, что спортсмены из России и Белоруссии будут выступать в нейтральном статусе, в связи с чем делегации не будут присутствовать на церемониях открытия и закрытия игр.

Говоря о правилах участия нейтральных атлетов, в комитете заявили, что они будут соревноваться индивидуально в нейтральной форме под флагом паралимпийскогого комитета и не будут фигурировать в медальном зачете.

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В феврале стало известно, что Комитет по плаванию МПК предоставил российским пловцам 42 квоты на участие в соревнованиях на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Он отметил, что количество квот было определено по результатам выступления спортсменов на соревнованиях, включенных в рейтинг-лист МПК, в том числе проводимых в России в рамках летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», чемпионатов России и всероссийских соревнований.

29 сентября 2023 года МПК подтвердил, что россияне смогут принять участие в Паралимпийских играх – 2024 в нейтральном статусе. Генеральная ассамблея комитета провела голосование за продление частичного отстранения Паралимпийского комитета России, в результате чего на два года частично приостановила членство ПКР в МПК.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов.

XVII летние Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.

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