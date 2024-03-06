Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин допустил организацию в России новых фестивалей молодежи
Авто
Haval запустил в России завод по выпуску двигателей
Армия
ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы
Экономика
Хуснуллин сообщил о планах по обновлению семи аэропортов на юге России
Армия
Истребитель РФ подняли в воздух над Черным морем из-за самолетов ВВС Британии
Мир
В ЕК заявили о готовности пойти на уступки протестующим фермерам в Польше
Мир
Ведущие экономисты ФРГ назвали экономику страны парализованной
Мир
В Армении заявили о намерении осуществлять погранконтроль в Звартноце без сил РФ
Экономика
Совфед денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве
Мир
В раде заявили о нехватке средств для строительства фортификаций
Мир
МВД РФ объявило журналиста из США Рогана в розыск по уголовной статье
Мир
Премьер-министр Финляндии допустил транзит ядерного оружия НАТО через страну
Общество
Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для теплоснабжения после взрыва на ТЭЦ
Мир
Хуситы подтвердили удар по судну США True Confidence в Аденском заливе
Мир
Путин указал на желание РФ создать условия свободы и дружбы на ВФМ

В Госдуме рассказали о получении госнаград многодетными семьями

Депутат ГД Буцкая рассказала о получении госнаград и выплат многодетными семьями
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 30 млн рублей будет дополнительно направлено из Резервного фонда правительства России на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награжденным орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена. Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, председатель правления Совета матерей России Татьяна Буцкая рассказала в среду, 6 марта, как осуществляется процесс получения государственных званий у многодетных семей, таких как «Мать-героиня», ордена «Родительская слава» и медали ордена «Родительская слава».

Она отметила, что в первую очередь семьи должны обратиться в свои регионы и муниципалитеты для получения перечня бумаг, которые им нужно подготовить перед подачей заявления. На этапе сбора документов очень важно точно следовать указаниям и советам представителей муниципалитета, чтобы заявление попало на уровень региона и ушло выше.

«На уровне регионов выбираются те семьи, которые достойны государственных наград. Дальше из регионов поступают комплекты с документами на федеральный уровень. У нас есть серьезная комиссия, которая занимается федеральными наградами, которые уже, рассматривая вот эту документацию, принимают решение, кто достоин награды, а кто не все документы предоставил», — рассказала Буцкая в беседе с «Радио 1».

Парламентарий уточнила, что те регионы, которые не только представили семью, но и провели серьезную работу по сбору документов и предварительный конкурс, с большей вероятностью, смогут получить одобрение комиссии, которая присудит семье награду.

Отцам долг: маткапитал на накопительную пенсию смогут направить оба родителя
Почему решение особенно актуально после послания президента Федеральному собранию

Ранее, 3 марта, председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым более 30 млн рублей дополнительно направят из Резервного фонда российского правительства на единовременные выплаты матерям-героиням, а также родителям, имеющим орден «Родительская слава» или медаль этого ордена, передает НСН.

Решение было принято в связи с увеличением числа получателей таких выплат, передает RT.

Сейчас матери-героини получают выплату в размере 1 млн рублей. Родители, награжденные орденом «Родительская слава», — 500 тыс. рублей, а награжденные медалью — 200 тыс. рублей.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин вручил знаки отличия к почетному званию «Мать-героиня» Людмиле Бадмаевой и Медни Кадыровой. Людмила Бадмаева из Бурятии воспитывает 10 детей. Медни Кадырова, супруга главы Чечни Рамзана Кадырова, воспитывает 13 детей.

По указу главы государства звание «Мать-героиня» присваивается с 2022 года женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024