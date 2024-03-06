В Госдуме рассказали о получении госнаград многодетными семьями

Более 30 млн рублей будет дополнительно направлено из Резервного фонда правительства России на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награжденным орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена. Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, председатель правления Совета матерей России Татьяна Буцкая рассказала в среду, 6 марта, как осуществляется процесс получения государственных званий у многодетных семей, таких как «Мать-героиня», ордена «Родительская слава» и медали ордена «Родительская слава».

Она отметила, что в первую очередь семьи должны обратиться в свои регионы и муниципалитеты для получения перечня бумаг, которые им нужно подготовить перед подачей заявления. На этапе сбора документов очень важно точно следовать указаниям и советам представителей муниципалитета, чтобы заявление попало на уровень региона и ушло выше.

«На уровне регионов выбираются те семьи, которые достойны государственных наград. Дальше из регионов поступают комплекты с документами на федеральный уровень. У нас есть серьезная комиссия, которая занимается федеральными наградами, которые уже, рассматривая вот эту документацию, принимают решение, кто достоин награды, а кто не все документы предоставил», — рассказала Буцкая в беседе с «Радио 1».

Парламентарий уточнила, что те регионы, которые не только представили семью, но и провели серьезную работу по сбору документов и предварительный конкурс, с большей вероятностью, смогут получить одобрение комиссии, которая присудит семье награду.

Ранее, 3 марта, председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым более 30 млн рублей дополнительно направят из Резервного фонда российского правительства на единовременные выплаты матерям-героиням, а также родителям, имеющим орден «Родительская слава» или медаль этого ордена, передает НСН.

Решение было принято в связи с увеличением числа получателей таких выплат, передает RT.

Сейчас матери-героини получают выплату в размере 1 млн рублей. Родители, награжденные орденом «Родительская слава», — 500 тыс. рублей, а награжденные медалью — 200 тыс. рублей.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин вручил знаки отличия к почетному званию «Мать-героиня» Людмиле Бадмаевой и Медни Кадыровой. Людмила Бадмаева из Бурятии воспитывает 10 детей. Медни Кадырова, супруга главы Чечни Рамзана Кадырова, воспитывает 13 детей.

По указу главы государства звание «Мать-героиня» присваивается с 2022 года женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей.