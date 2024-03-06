Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин допустил организацию в России новых фестивалей молодежи
Авто
Haval запустил в России завод по выпуску двигателей
Армия
ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы
Экономика
Хуснуллин сообщил о планах по обновлению семи аэропортов на юге России
Армия
Истребитель РФ подняли в воздух над Черным морем из-за самолетов ВВС Британии
Мир
В ЕК заявили о готовности пойти на уступки протестующим фермерам в Польше
Мир
Ведущие экономисты ФРГ назвали экономику страны парализованной
Мир
В Армении заявили о намерении осуществлять погранконтроль в Звартноце без сил РФ
Экономика
Совфед денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве
Мир
В раде заявили о нехватке средств для строительства фортификаций
Мир
МВД РФ объявило журналиста из США Рогана в розыск по уголовной статье
Мир
Премьер-министр Финляндии допустил транзит ядерного оружия НАТО через страну
Общество
Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для теплоснабжения после взрыва на ТЭЦ
Мир
Хуситы подтвердили удар по судну США True Confidence в Аденском заливе
Мир
Путин указал на желание РФ создать условия свободы и дружбы на ВФМ

В «Леруа Мерлен» объяснили смену названия юридического наименования

«Леруа Мерлен»: изменения в компании не отразятся на операционной деятельности
0
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В рамках реализации намерения о передаче управления «Леруа Мерлен» в РФ локальному менеджменту компания проводит ряд внутренних изменений. В связи с этим было изменено юридическое наименование без смены юрлица, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании 6 марта.

«В частности, 5 марта 2024 года юридическое наименование ООО «Леруа Мерлен Восток» сменилось на ООО «Ле Монлид» без изменения юридического лица. Данный процесс не отразится на операционной деятельности, стратегических планах и работе сотрудников компании», — объяснили там.

Уточняется, что компания работает в обычном режиме и решений о ребрендинге на текущий момент не принято.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал «Известиям», что в профессиональном сообществе есть мнение и обсуждение проводимых изменений в сети гипермаркетов, есть даже варианты логотипа.

«В этом случае было бы логично и сменить название с логотипом, поскольку в настоящий момент они стараются разделить российский бизнес от французского и за юридическими шагами обычно следует имиджевые», — добавил он.

Великие луки: как отечественные бренды заменяют иностранные
Эксперты рассказали о трансформации модного бизнеса в 2024 году

О смене названия сети стало известно ранее в этот день. Информация была отражена в Едином государственном реестре юридических лиц.

В марте 2023 года группа Adeo, которой принадлежит бренд «Леруа Мерлен», приняла решение передать российские активы компании местному менеджменту. При этом руководитель направления по связям с общественностью «Леруа Мерлен» Лола Сатторова уточнила, что гипермаркеты продолжат работу в России.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024