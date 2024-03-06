В «Леруа Мерлен» объяснили смену названия юридического наименования

В рамках реализации намерения о передаче управления «Леруа Мерлен» в РФ локальному менеджменту компания проводит ряд внутренних изменений. В связи с этим было изменено юридическое наименование без смены юрлица, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании 6 марта.

«В частности, 5 марта 2024 года юридическое наименование ООО «Леруа Мерлен Восток» сменилось на ООО «Ле Монлид» без изменения юридического лица. Данный процесс не отразится на операционной деятельности, стратегических планах и работе сотрудников компании», — объяснили там.

Уточняется, что компания работает в обычном режиме и решений о ребрендинге на текущий момент не принято.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал «Известиям», что в профессиональном сообществе есть мнение и обсуждение проводимых изменений в сети гипермаркетов, есть даже варианты логотипа.

«В этом случае было бы логично и сменить название с логотипом, поскольку в настоящий момент они стараются разделить российский бизнес от французского и за юридическими шагами обычно следует имиджевые», — добавил он.

О смене названия сети стало известно ранее в этот день. Информация была отражена в Едином государственном реестре юридических лиц.

В марте 2023 года группа Adeo, которой принадлежит бренд «Леруа Мерлен», приняла решение передать российские активы компании местному менеджменту. При этом руководитель направления по связям с общественностью «Леруа Мерлен» Лола Сатторова уточнила, что гипермаркеты продолжат работу в России.