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В 19 районах Москвы выросла цена квадратного метра жилья комфорт-класса

Даниловский район лидирует по росту цены «квадрата» жилья комфорт-класса в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Средневзвешенная стоимость квадратного метра в новостройках комфорт-класса в Москве составила 322,8 тыс. рублей, что на 1,4% меньше показателя прошлого месяца. Это следует из данных департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости», с которыми ознакомились «Известия» 6 марта. При этом рост цены наблюдается в 19 районах.

«Рост стоимости в данных районах связан с несколькими факторами. Во-первых, в этих локациях увеличился спрос на квартиры. Во-вторых, выросла стадия строительной готовности в проектах. Третий фактор — выход новых проектов по более высокой цене», — объяснила руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

Наибольшее увеличение средневзвешенной стоимости «квадрата» зафиксировано в Даниловском районе, где за месяц цена выросла на 6,6%, достигнув отметки в 437,4 тыс. рублей. На втором месте — Бирюлево Восточное с увеличением на 2,9%, до 305,5 тыс. рублей. В Филевском парке, Щукине и Лефортове средняя цена квадратного метра выросла на 2,7% и достигла 274,8 тыс. рублей, 378,1 тыс. рублей и 433,5 тыс. рублей соответственно. В Южнопортовом цена «квадрата» выросла на 2,2% и достигла 386,1 тыс. рублей, в Савеловском — на 1,9% (416,2 тыс. рублей), в Можайском — на 1,7% (308,8 тыс. рублей), в Москворечье-Сабурове — на 1,6% (391,7 тыс. рублей), в Покровском-Стрешневе — на 1,5% (378,3 тыс. рублей).

Как отметили эксперты, средневзвешенная стоимость квадратного метра жилья комфорт-класса не изменилась только в районах Косино-Ухтомский (162,6 тыс. рублей), Северный (206,5 тыс. рублей) и Ховрино (218,9 тыс. рублей).

При этом, по информации компании, в 29 районах старой Москвы средневзвешенная стоимость квадратного метра, наоборот, упала. Диапазон снижения составил от 0,2% до 10,6%. Наиболее ощутимое сокращение цены наблюдалось в Бескудниковском (–10,6%), Бутырском (–9,8%), Чертаново-Южном (–6,1%), Крюково (–6,0%) и Перово (–5,8%).

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Накануне в «НДВ Супермаркет Недвижимости» сообщили, что в столице более половины предложения квартир комфорт-класса в новостройках приходятся на САО, ЮВАО, ЗАО. Всего на первичном рынке в границах старой Москвы в реализации находится 1,1 млн кв. м и 23,9 тыс. таких лотов. При этом на заключительной стадии строительной готовности представлена большая часть жилья — 59,9% площади.

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