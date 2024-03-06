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Песков назвал сербов героическим народом

Песков: сербы— героический народ
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Фото: Global Look Press/DanitaDelimont/Russell Gordon
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Сербы являются героическим народом, особенно те, которые живут в Республике Сербской (находящейся в составе Боснии и Герцеговины). Об этом 6 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время выступления на марафоне «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе».

«Действительно, сербы — наши братья и сестры. Сербы — это героический народ, вот кому надо аплодировать. Особенно сербы, которые живут в Республике Сербской», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков отметил, что у них нет суверенитета — они называются «этнитет», однако это не значит, что они не народ. Они народ, который должны все уважать, добавил он.

«Это тот самый пример, когда маленький народ сохраняет свою суверенность и делает так, что, несмотря на неприкрытое, чудовищное давление, он всё равно стоит на ногах. И мы, россияне, будем всегда вместе с вами», — сказал Песков.

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Ранее, 1 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Они обсудили осложнение политической обстановки в энтитете и пришли к выводу, что оно спровоцировано странами Запада.

26 февраля Додик в разговоре с «Известиями» отметил, что Республика Сербская имеет партнерские отношения с РФ и уже оплачивает покупку российского газа в рублях. Он также допустил открытие российского представительства в Баня-Луке в текущем году.

До этого, 21 февраля, переговоры с главой Республики Сербской провел президент России Владимир Путин. Он поблагодарил Додика за поддержание регулярных отношений с российской стороной. Додик обратил внимание на то, что страна пытается отбить любую возможность присоединиться к антироссийским санкциям.

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