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Хуснуллин назвал сроки восстановления Авдеевки

Хуснуллин: Авдеевку восстановят в течение года после отдаления передовой линии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Авдеевку можно будет восстановить в течение года после того, как линия соприкосновения будет отодвинута. Об этом в среду, 6 марта, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на просветительском марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание» в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

«Мы посмотрели, ничего там страшного нет. Как только линия [боевого соприкосновения] отодвинется дальше, мы всё там быстро восстановим», — сказал он.

Вице-премьер поделился, что посещал населенный пункт, в котором на данный момент проживает около 1 тыс. человек. Необходимо понять, как можно это быстро восстановить и подготовить к зимнему периоду, добавил Хуснуллин.

Кроме того, он указал, что коксохимический завод в Авдеевке несильно пострадал, но его необходимо восстанавливать. По словам вице-премьера, к 2030 году уровень жизни в Донбассе и Новороссии должен достичь средних значений по стране.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус».

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17 февраля ВС РФ взяли под полный контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР), о чем сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, отметив при этом, что противник бежал, бросив вооружение и военную технику. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что освобождение города российскими военными позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и, следовательно, значительно обезопасить населенный пункт от ударов киевского режима.

18 февраля в Минобороны сообщили, что ВС РФ, освободив Авдеевку, продвинулись на глубину 8,6 км, при этом потери противника составили более 1,5 тыс. военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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