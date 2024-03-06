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Росгвардейцы — участники СВО отметили эффективность «Выжигателя» перед дронами ВСУ

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Фото: Росгвардия
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На одном из военных полигонов в Луганской Народной Республике (ЛНР) прошел сбор с бойцами Росгвардии, работающими с новейшими комплексами «Выжигатель», которые обнаруживают и подавляют украинские беспилотники. Они отметили его эффективность. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Как указано, в ходе занятий бойцы получили теоретические знания, а также отработали навыки обнаружения беспилотников, определения его типа, направления движения с последующим «выжиганием» дрона.

«Данный комплекс очень мобилен, с его помощью можно перехватить сигнал, по которому противник управляет беспилотником, после чего принудительно посадить его. Враг полностью теряет контроль над своим дроном и не может этому помешать», — приводит пресс-служба ведомства слова руководителя учебного сбора с позывным Доцент.

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В январе росгвардейцы впервые применили комплекс «Выжигатель» в ходе выполнения боевых задач в зоне спецоперации по защите Донбасса. Как было указано, уникальной его особенностью является мобильность: он может применяться как на стационарных постах, так и при проведении разведывательно-поисковых мероприятий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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