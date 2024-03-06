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Юрист рассказала о последствиях самовольного строительства

Юрист Гукова: за нелегальную постройку может грозить штраф до 1 млн рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Если самострой не будет легализован, это может привести к различным негативным последствиям, включая штрафы, судебные иски, а также возможен принудительный снос сооружения. Об этом 6 марта «Известиям» сообщила основатель юридической компании GAP Ирина Гукова.

«К самострою относятся незаконно построенные или неоформленные сооружения, которые были возведены без соблюдения установленных правил и процедур. Нелегальные постройки могут ухудшить общий вид района, нарушить правила строительства и безопасности, а также создать проблемы при продаже или передаче недвижимости», — сказала специалист.

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По ее словам, КоАП РФ предусматривает штрафы за строительство без разрешительных документов для физлиц от 2 тыс. до 5 тыс. рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей; для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

«Самострой может быть снесен в случае, если он нарушает законодательство и не внесен в Росреестр, не соответствует строительным нормам и правилам безопасности, возведен на земле, на которую у владельца нет прав или без соответствия территории (природоохранная зона или береговая линия водоема), а также если не был легализован в установленном порядке», — добавила Гукова.

Снос самовольной постройки считается крайней мерой и возможен только по решения суда. Основной аргумент, на который опираются суды, — это опасность для жизни или здоровья людей, например серьезные нарушения строительных норм, добавила юрист.

«Также это может быть размещение жилого дома там, где это будет представлять угрозу для проживающих в нем, например в промзоне. Но если есть возможность устранить недостатки и убрать риск для жизни и здоровья людей, то суд предварительно вынесет решение сделать это. При необходимости оценить степень риска для людей или то, насколько нарушены строительные нормы, может быть назначена экспертиза — по ее результатам уже будет приниматься решение», — заключила она.

27 февраля сообщалось, что по итогам 2023 года на первичном рынке «старой» Москвы продажи квартир за год выросли на 42%. Это следует из данных департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ — Супермаркет недвижимости». Эксперты отметили, что основной спрос приходится на три формата квартир. Так, наибольшую долю — 32,2% — занимают евродвушки средней площадью 41,8 кв. м. На евротрешки средней площадью 65 кв. м приходится доля в 21,8%, на студии размером 24,2 кв. м — 20,4%.

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