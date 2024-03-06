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Эксперт объяснил, зачем мошенники подделывают «кружочки» в Telegram

Эксперт Егоров: мошенники подделывают «кружочки» в Telegram для кражи денег
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мошенники стали подделывать «кружочки» — видеосообщения в Telegram, чтобы обманом выманить деньги. Это еще один способ заполучить доверие жертвы. Об этом 6 марта рассказал ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров.

По его словам, кражу Telegram-аккаунтов и фейковые рассылки с просьбой одолжить денег, аудиосообщения с голосом реального владельца мошенники используют достаточно давно, однако сейчас они стали использовать еще сгенерированные «кружочки».

«Для мошенников это еще один способ заполучить доверие жертвы, подкрепив переписку фотографией реального владельца аккаунта», — рассказал эксперт «РИА Новости».

Егоров отметил, что для создания поддельных видеосообщений не нужно обладать особыми знаниями. По его словам, для этого есть десятки инструментов, которые позволяют генерировать видео и аудиодипфейки.

Руководитель исследовательской группы Positive Technologies Ирина Зиновкина добавила, что число мошенничеств с использованием дипфейков увеличивается с каждым годом. По ее словам, атаке подвергаются не только обычные пользователи, но и отдельные организации. Она спрогнозировала увеличение количества подобных атак.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперты призвали защитить аккаунт в мессенджере и поставить двухфакторную аутентификацию, не переходить по подозрительным ссылкам и не распространять данные о себе.

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За последние недели специалисты выявили более тысячи подобных инцидентов

Ранее, 21 февраля, руководитель отдела безопасности «СберНПФ» Сергей Овсепян рассказал о способах обезопасить аккаунт мессенджера. Он рассказал, что, если взлому подвергся аккаунт в Telegram, необходимо немедленно проверить число активных сеансов.

28 ноября специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд предупредил, что телефонные мошенники нашли новый способ воровства денег у людей, в результате чего последние рискуют потерять все свои сбережения.

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