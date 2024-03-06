Путин отметил вклад Терешковой в развитие отечественной космонавтики

Президент России Владимир Путин в поздравлении первой женщины-космонавта Валентины Терешковой с днем рождения отметил ее активную гражданскую позицию и вклад в развитие отечественной космонавтики. Текст поздравительной телеграммы президента опубликован 6 марта на сайте Кремля.

«Ваш легендарный подвиг, огромный вклад в развитие отечественной космонавтики, вся Ваша героическая биография по праву вписаны в историю нашей страны, служат достойным примером для молодёжи. И конечно, отмечу Вашу активную гражданскую позицию, значимую общественную, законотворческую деятельность», — указал президент.

Путин также отметил, что Терешкова входит в прославленный круг отважных и сильных духом людей, которые преданы Родине.

Помимо дня рождения президент поздравил Терешкову и с наступающим Международным женским днем 8 марта.

Свой космический полет Терешкова совершила 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6», став первой в мире женщиной, побывавшей в космосе. В том же году она была удостоена звания Героя Советского Союза. Сейчас Терешкова — депутат Государственной думы РФ.

14 февраля сообщалось, что в Евпатории в Крыму практически завершена реконструкция набережной имени Терешковой. Открыть набережную планируется уже в текущем месяце.