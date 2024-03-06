Фестиваль «Алина»-2024 прошел в Минске

В Минске прошел детский благотворительный фестиваль по гимнастике «Алина». Об этом 6 марта рассказал корреспондент «Известий» Александр Мостославский.

«Впервые наш фестиваль проводится за пределами России — в гостях у наших друзей, в Республике Беларусь. Для меня большая честь представлять наш спортивный праздник именно здесь, потому что Белоруссия славится своими достижениями в художественной гимнастике, и этот вид спорта здесь очень популярен», — сказала олимпийская чемпионка, глава благотворительного фонда Алина Кабаева, организатор фестиваля «Алина».

По традиции Международный благотворительный фестиваль художественной гимнастики «Алина» проходит в самых лучших залах. В нынешнем году сразу в двух спорткомплексах проводится этот праздник. В Сочи – в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой, а в Минске фестиваль состоялся на грандиозной «Минск-Арене»" Именно тут проходят крупнейшие международные соревнования, концерты и шоу.

Главный тренер национальной сборной Белоруссии по художественной гимнастике Ирина Лепарская отметила, что свободных мест на «Минск-Арене» в день фестиваля не было.

«Да, вся Беларусь, узнав о таком празднике, просто стремится в Минск. Едут из областей, едут из маленьких городов. Все гимнастические школы по всем гимнастическим дисциплинам будут в «Минск-Арене». Ажиотаж потрясающий», — рассказала Лепарская.

Важно, что фестиваль «Алина» проводится уже 13-й раз. В этом году площадки в Сочи и Минске посетили более 350 спортсменов из 14 стран, а за всю историю на нем выступили тысячи гимнастов.

Кабаева отметила высокий уровень подготовки фестивальной площадки в Минске.

«Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этом празднике, кто помогал нам — детям, хореографам, тренерам. И здорово, что есть спорт, есть искусство, потому что спорт и искусство объединяют людей, наши народы. Мы все разные, но мы вместе!» — сказала она.

Работа над декорациями и костюмами для «Алины» велась в России и Белоруссии синхронно. Технический директор фестиваля «Алина» в Белоруссии Алексей Юшечкин рассказал, что на «Минск-Арене» отлично помогли превратить хоккейный стадион в гимнастический, потому что очень быстро сняли хоккейные борта.

Ключевым номером вечера в Минске стали «Две сестры» в исполнении гимнастки, серебряного призера юниорского чемпионата Европы Елизаветы Зорькиной. Она подчеркнула свою колоссальную ответственность при выступлении, потому что номер посвящен дружбе российского и белорусского народов, а ей важно было хорошо изобразить на ковре родную Белоруссию. Еще спортсменка отметила высокую технику и профессионализм российских гимнасток, добавив, что соревнуется с ними только на турнирах, а в жизни спортсменки хорошо ладят и дружат.

Чемпионка мира по художественной гимнастике и бронзовый призер Олимпийских игр Алина Горносько в свою очередь отметила, что ей очень приятно от того, что фестиваль «Алина» впервые прошел в Минске. В этом году она впервые поучаствовала в этом событии, и оно стало интересным и волнительным опытом.

Помимо гимнастов на фестивале были заметны и другие участники, например тренер, хореограф-постановщик и мастер спорта по художественной гимнастике Наталья Белугина, которая поставила на «Алине» четыре номера для спортсменок из разных стран. Она считает, что такие фестивали выступают толчком для раскрытия потенциала юных гимнастов. Также в фестивале участвовал танцор балета из Мариинского театра Аарон Осава-Горовиц, ученик Николая Цискаридзе, исполнивший партию, посвященную памяти легендарного танцовщика Асафа Мессерера, который в балете «Красный мак» исполнял вариацию с лентой. По мнению Осава-Горовица, этот номер показывает, как близки балет и художественная гимнастика.

Помимо балета программа фестиваля пополнилась выступлением Кубанского Казачьего хора, ансамбля танца Чеченской Республики «Вайнах» и коллективов Государственного ансамбля академического танца Белоруссии и детского ансамбля «Хвилинка».