Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин допустил организацию в России новых фестивалей молодежи
Авто
Haval запустил в России завод по выпуску двигателей
Армия
ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы
Экономика
Хуснуллин сообщил о планах по обновлению семи аэропортов на юге России
Армия
Истребитель РФ подняли в воздух над Черным морем из-за самолетов ВВС Британии
Мир
В ЕК заявили о готовности пойти на уступки протестующим фермерам в Польше
Мир
Ведущие экономисты ФРГ назвали экономику страны «парализованной»
Мир
В Армении заявили о намерении осуществлять погранконтроль в Звартноце без сил РФ
Экономика
Совфед денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве
Мир
В раде заявили о нехватке средств для строительства фортификаций
Мир
МВД РФ объявило журналиста из США Рогана в розыск по уголовной статье
Мир
Премьер-министр Финляндии допустил транзит ядерного оружия НАТО через страну
Общество
Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для теплоснабжения после взрыва на ТЭЦ
Мир
Хуситы подтвердили удар по судну США True Confidence в Аденском заливе
Мир
Путин указал на желание РФ создать условия свободы и дружбы на ВФМ

На сутки арестовали жителя Кузбасса, который привел лошадь в квартиру

0
Фото: управление МВД России по Кемеровской области — Кузбассу
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителю Осинников Кемеровской области, который привел лошадь в квартиру многоэтажки, назначили административный арест за мелкое хулиганство. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе МВД Кузбасса.

Правоохранители установили, что 33-летний мужчина является разнорабочим животноводческой фермы в поселке Красная Орловка. По его словам, он, находясь в нетрезвом состоянии, взял одну лошадь под уздцы и привел домой, чтобы показать семье. Выяснилось, что лошадь провела в квартире на пятом этаже около полутора часов, после чего была возвращена на ферму.

При этом мужчина пояснил, что ему удалось порадовать свою супругу таким «подарком» — она отнеслась к поступку с юмором и восприняла его как сюрприз к 8 Марта. Нарушитель порядка в содеянном раскаялся и пообещал больше не злоупотреблять алкоголем.

«Участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по городу Осинники составил в отношении горожанина протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что мужчина арестован на одни сутки.

Ожидаемый сюрприз: названы лучшие и худшие подарки на 23 февраля и 8 марта
Мужчин меньше всего радует парфюмерия и косметика, а женщин — кухонная утварь

О том, что житель Осинников привел в квартиру многоэтажного дома лошадь, сообщалось накануне. На записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде, видно, как мужчина пытается оседлать животное, но у него ничего не выходит.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024