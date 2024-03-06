На сутки арестовали жителя Кузбасса, который привел лошадь в квартиру

Жителю Осинников Кемеровской области, который привел лошадь в квартиру многоэтажки, назначили административный арест за мелкое хулиганство. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе МВД Кузбасса.

Правоохранители установили, что 33-летний мужчина является разнорабочим животноводческой фермы в поселке Красная Орловка. По его словам, он, находясь в нетрезвом состоянии, взял одну лошадь под уздцы и привел домой, чтобы показать семье. Выяснилось, что лошадь провела в квартире на пятом этаже около полутора часов, после чего была возвращена на ферму.

При этом мужчина пояснил, что ему удалось порадовать свою супругу таким «подарком» — она отнеслась к поступку с юмором и восприняла его как сюрприз к 8 Марта. Нарушитель порядка в содеянном раскаялся и пообещал больше не злоупотреблять алкоголем.

«Участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по городу Осинники составил в отношении горожанина протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что мужчина арестован на одни сутки.

О том, что житель Осинников привел в квартиру многоэтажного дома лошадь, сообщалось накануне. На записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде, видно, как мужчина пытается оседлать животное, но у него ничего не выходит.