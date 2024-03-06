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WP узнала об отказе жены Зеленского посетить выступление Байдена в конгрессе США

WP: Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление Байдена
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Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos/Annabelle Gordon - CNP
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Супруга президента Украины Елена Зеленская отклонила приглашение на выступление американского лидера Джо Байдена перед сенатом и палатой представителей конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны», которое запланировано на 7 марта. Об этом 6 марта написала газета The Washington Post (WP).

Как передают журналисты, планировалось, что Елена Зеленская будет сидеть рядом с первой леди США Джилл Байден и Юлией Навальной, вдовой блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Однако это не устроило супругу украинского лидера.

«Потенциальное присутствие Навальной вызвало дискомфорт у украинцев», — сообщает изданию источник, знакомый с ситуацией.

При этом, как отмечается, представитель Белого дома заявил, что решение Зеленской, вероятно, было вызвано «проблемами в расписании».

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Жена Владимира Зеленского Елена неоднократно выступала с просьбами не прекращать помощь Украине. По ее словам, в случае отказа стран Запада от поддержки Киева украинцам грозит «смертельная опасность» и им «останется только умирать». В декабре она отмечала, что Киев с большим сожалением наблюдает за тем, как желание помогать Украине в западных странах уменьшается.

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