В Воронеже 52 человека эвакуированы из пожара в пансионате
В Воронеже загорелся частный пансионат, эвакуированы 52 человека. Об этом 6 марта сообщили в региональном управлении МЧС.
Как сообщили в Telegram-канале ведомства, загорелась кровля здания на 200 кв. м.
«По информации администрации, внутри находились 52 человека: 49 маломобильных пациентов и три человека персонала. В кратчайшие сроки пожарным МЧС России удалось эвакуировать всех», — говорится в сообщении.
К настоящему моменту открытое горение ликвидировано.
Ранее, 4 марта, сообщалось, что при пожаре в доме престарелых в Германии погибли четверо. Пострадали 58 человек, в том числе полицейский и пожарный.