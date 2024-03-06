По подозрению в совершении военных преступлений во время операций в Сирии британская военная полиция задержала пятерых военнослужащих спецназа особой воздушной службы (SAS) Великобритании. Об этом сообщила газета The Guardian во вторник, 5 марта.

«Министерство обороны [Великобритании] заявило, что не будет напрямую комментировать расследование, но источники в обороне указали, что сообщения об арестах, которые уже некоторое время циркулировали в военных кругах, соответствуют действительности», — сказано в публикации.

Газета отметила, что случаи судебного преследования за военные преступления в стране довольно редки. Личности подозреваемых не разглашаются.

Задержание, как отметила газета, произошло на фоне длительного расследования деятельности SAS в Афганистане. Существуют подозрения, что за время своей работы в этой стране подразделение уничтожило около 80 местных жителей без надлежащего судебного разбирательства.

Ранее, 5 апреля 2022 года, специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) обсудили действия НАТО с момента его создания и до настоящего времени на пресс-конференции социальных исследований на тему «НАТО перед судом истории. Военные преступления Североатлантического альянса (1949–2022 годы)». Упоминалось, что за 20 лет силы НАТО полностью уничтожили государственность трех стран и лишили независимости более десятка — в том числе Боснию, Герцеговину, Афганистан.