Специалисты ЭИСИ рассказали о военных преступлениях НАТО

Специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) во вторник, 5 апреля, обсудили действия НАТО с момента его создания и до настоящего времени на пресс-конференции социальных исследований на тему «НАТО перед судом истории. Военные преступления Североатлантического альянса (1949–2022 годы)».

По словам экспертов, СССР был сдерживающей силой для НАТО — до его распада альянс не провел ни одной военной операции. Однако после его распада НАТО участвовало более чем в 20 военных кампаниях.

Как пояснил политолог Александр Асафов, НАТО неоднократно применялось как инструмент в странах Европы.

«Поскольку, помимо донесения своих политических целей и интересов США, НАТО — еще и огромный рынок поставок вооружения, это вид кабальной сделки, который применяется для получения влияния», — пояснил он.

Асафов также отметил, что, согласно результатам опроса ВЦИОМ, 62% россиян считают, что «НАТО — это военная структура, нацеленная на агрессивные действия в отношении России». По словам политолога, предполагаемое вступление в альянс Финляндии и Швеции станет подтверждением агрессивности блока, который продолжает под любыми предлогами нарушать собственное обещание не приближаться к границам России.

Кроме того, эксперты напомнили, что за 20 лет силы НАТО полностью уничтожили государственность трех стран и лишили независимости более десятка — в том числе Боснию, Герцеговину, Афганистан. Например, Афганская война длилась 20 лет и закончилась поражением НАТО, при этом количество ее жертв в стране превышает 100 тыс. человек.

25 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, как войска 14 стран НАТО начали бомбардировки мирных городов Югославии в 1999 году. Он рассказал, что поводом для начала вооруженного конфликта стало требование независимости Косова, бывшей части Югославии. За три месяца бомбардировок на страну в центре Европы упали 3 тыс. крылатых ракет и 80 тыс. т бомб. Во время бомбежек — по официальным данным — погибли 1,7 тыс. человек, из которых 400 — дети.

22 марта посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Пентагон забыл, как самолеты США и союзников по НАТО бомбили города Югославии, Ирака, Ливии. Не вспоминают в Вашингтоне и преступления американских военнослужащих и наемников в Афганистане и Сирии, добавил дипломат.

Блок НАТО, объединивший поначалу 12 стран при гегемонии США, был основан 4 апреля 1949 года. Как рассказал доктор исторических наук Юрий Рогулев, блок появился для решения проблем, связанных с военной угрозой. Согласно договору, они обязывались коллективно защищать любого его участника, на которого будет совершено нападение. В настоящее время членами НАТО являются 30 стран.