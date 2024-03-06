Минобороны показало боевую работу расчета ПЗРК «Игла» на южнодонецком направлении

Зенитчики группировки войск «Восток» эффективно применяют расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» на южнодонецком направлении в зоне спецоперации: за месяц российским бойцам удается уничтожать как минимум один украинский вертолет. Кадры боевой работы расчета 6 марта показывает Минобороны России.

Одна из главных задач зенитчиков — борьба с беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ). После захвата оператором воздушной цели самонаводящаяся ракета ПЗРК вылетает автоматически и гарантированно поражает ее в воздухе

«Рабочее расстояние у нее — 5 км. Попасть бывает трудно, потому что тепловые ловушки, но стараемся работать качественно, грамотно, приобретаем здесь боевой опыт. За месяц уничтожаем минимум один-два вертолета Главное ― дождаться, когда машина противника выпустит тепловые ловушки для того, чтобы выпущенная в его направлении ракета не сбилась с курса и попала точно в цель», ― рассказал стрелок-зенитчик с позывным Сочи.

ПЗРК «Игла» способен поражать воздушные цели на дальностях от 500 до 5000 м и высоте до 3500 м. Точное наведение ракеты на цель осуществляется благодаря оптической головке самонаведения, которая определяет тепло от работающего двигателя воздушного объекта. На счету расчетов сотни различных сбитых БПЛА украинских войск.

Ранее, 29 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что авиация и артиллерия уничтожили радиолокатор С-300, склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов и склад хранения и изготовления беспилотников.

В тот же день координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России ударами с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.