«Известия» узнали об особенностях минометов «Нона-СВК» и их полевой модернизации

Продвижение российских войск на запад от Авдеевки проходит при массированной поддержке авиации и артиллерии. Корреспонденты «Известий» побывали в расположении артиллеристов Центрального военного округа (ЦВО) и увидели работу самоходных минометов «Нона-СВК» в освобожденном городе.

Эти машины работают «с колес», скорость и мобильность позволяют им находиться на отдалении от огневых позиций. Это снижает угрозу от дронов-камикадзе, которые на фоне снарядного голода стали основным средством контрбатарейной борьбы у врага, узнали «Известия» у военнослужащих.

«Нона-СВК» — уникальная по своей универсальности машина, совмещающая качества 120-миллиметрового миномета и полевой артиллерии за счет нарезного ствола и большой номенклатуры боеприпасов. Проще говоря, это и миномет, и гаубица, и пушка. И всё это на мобильном колесном шасси БТР — один из тех типов современной мобильной артиллерии переднего края, необходимость в которой показал начальный период спецоперации.

Из полевых модернизаций на машине заметны дополнительные экраны из промышленной транспортерной ленты, элемент «донбасского тюнинга», распространяющийся по ВС РФ в ходе СВО. Это хорошая дополнительная защита от осколков и пуль стрелкового оружия. А вся задняя часть машины прикрыта металлической сеткой против дронов-камикадзе, установленной на высоком трубном каркасе.

«Работаем по плановым целям, поддерживаем наступление нашей пехоты, а также осуществляем пристрелку по целям, где возможен прорыв противника», — рассказал офицер бригады с позывным Академик.

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«Наши гаубицы намного точнее, и мы намного опытнее»