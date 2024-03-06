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В ФРГ рассказали о расколе в правительстве из-за вопроса о поставках ВСУ ракет Taurus

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Фото: TASS/DPA/Marco Rauch
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В ФРГ нет однозначного мнения касательно необходимости отправлять Киеву Taurus — раскол наблюдается как в правящей коалиции, так и в оппозиции. В ХДС, в частности, считают, что Германия должна предоставить Украине оружие, позволяющее наносить удары вглубь РФ, а в «Альтернативе для Германии» категорически против таких поставок, узнали «Известия».

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Споры вокруг поставок Taurus Украине серьезно разгорелись еще летом 2023 года. Но после того как 1 марта в российских СМИ был опубликован разговор высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждавших возможность нанесения ударов этими ракетами по Крымскому мосту, дискуссия о передаче Германией дальнобойного оружия возобновилась с новой силой.

Изначально активными сторонниками поставок Taurus выступали лишь коалиционные партнеры СДПГ — «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП). Сейчас источник в ХДС сказал «Известиям», что в партии также многие выступают за то, чтобы перенести боевые действия на территорию России.

«Мы исходим из того, что, если ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.) будут использовать Taurus для ударов вглубь российской территории, это может дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране и ослабить РФ», — сказал собеседник издания.

4 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг планы поставить Киеву Taurus, объяснив это тем, что тогда Германия должна будет задействовать своих военных, а это можно расценить как прямое участие страны в конфликте. Против отправки крылатых ракет Киеву выступают «Альтернатива для Германии» (АдГ), партия «Левые», а также новая политическая сила «Союз Сары Вагенкнехт».

«Большинство немцев не хотят поставок Taurus Украине, и, кроме того, из записи ясно, что офицеры, которые говорили об этом, говорят, что это ничего не изменит. Так что у Олафа Шольца есть веские аргументы для всех критиков. Однако на Шольца явно оказывается давление со стороны других партий — СвДП и «Зеленых», а также, вероятно, других стран, таких как Великобритания и Франция», — заявил «Известиям» депутат бундестага от АдГ Ян Нольте.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вбили раскол: ФРГ разделилась по вопросу отправки Taurus Киеву

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