Вбили раскол: ФРГ разделилась по вопросу отправки Taurus Киеву

Скандал, связанный с публикацией разговора офицеров бундесвера, обсуждавших удар по Крымскому мосту ракетами Taurus, может серьезно ударить по репутации партии канцлера ФРГ Олафа Шольца и лично министра обороны Германии Бориса Писториуса , заявили опрошенные «Известиями» эксперты. Кроме того, он осложнит и так непростые отношения Германии с Францией и Великобританией. В ФРГ нет однозначного мнения касательно необходимости отправлять Киеву Taurus — раскол наблюдается как в правящей коалиции, так и в оппозиции. В ХДС, в частности, считают, что Германия должна предоставить Киеву оружие, которое ему позволит наносить удары вглубь российской территории. В «Альтернативе для Германии» категорически против поставок этих ракет. Какую позицию в итоге может занять правящая коалиция — в материале «Известий» .

Кто в ФРГ за и против передачи Taurus Украине

Споры вокруг поставок Taurus Украине серьезно разгорелись еще летом 2023 года. В августе однопартийцы канцлера ФРГ Олафа Шольца Андреас Шварц и Нильс Шмид впервые заявили о скорейшей отправке ракет ВСУ . До этого активными сторонниками поставок Taurus выступали лишь коалиционные партнеры СДПГ — «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП). Впрочем, и они признавали, что, если Берлин решится на такой шаг, это неизбежно приведет к эскалации украинского конфликта, а Германия рискует стать его прямым участником.

После того как 1 марта в российских СМИ был опубликован разговор высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждавших возможность нанесения ударов ракетами Taurus по Крымскому мосту , дискуссия о передаче Германией этого дальнобойного оружия разгорелась с новой силой. 4 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз отверг планы поставить ВСУ Taurus, объяснив это тем, что тогда Германия должна будет задействовать своих военных для контроля и обслуживания ракет , но это можно расценить как прямое участие ФРГ в конфликте.

Ракета Taurus Фото: commons.wikimedia.org/ILA-boy

При этом один из лидеров «Зеленых», министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, призвал рассмотреть «все средства» для помощи Киеву, косвенно высказавшись за отправку Украине Taurus.

В оппозиционной фракции ХДС/ХСС упрекнули канцлера во лжи и потребовали объясниться . Там считают, что разговор офицеров бундесвера доказывает возможность поставок Taurus без привлечения армии . Ранее глава ХДС Фридрих Мерц и лидер ХСС Маркус Зедер не раз призывали Берлин отправить Киеву эти ракеты.

Источник в ХДС сказал «Известиям», что в партии многие выступают в целом за то, чтобы перенести боевые действия на территорию России.

— Мы исходим из того, что, если ВСУ будут использовать Taurus для ударов вглубь российской территории, это может дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране и ослабить РФ , — сказал собеседник.

Против отправки крылатых ракет Киеву выступают «Альтернатива для Германии» (АдГ), партия «Левые», а также новая политическая сила «Союз Сары Вагенкнехт».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Большинство немцев не хотят поставок Taurus Украине, и, кроме того, из записи ясно, что офицеры, которые говорили об этом, говорят, что это ничего не изменит , — заявил «Известиям» депутат бундестага от АдГ Ян Нольте. — Так что у Олафа Шольца есть веские аргументы для всех критиков. Однако на Шольца явно оказывается давление со стороны других партий — СвДП и «Зеленых», а также, вероятно, других стран, таких как Великобритания и Франция .

Согласно последнему опросу, проведенному социологической службой Forsa по заказу телеканала NTV, более половины граждан ФРГ поддерживают отказ Олафа Шольца передавать Украине Taurus . С решением Шольца солидарны 56% опрошенных немцев, против — 35% жителей страны. Ян Нольте полагает, что правительство Германии вряд ли решит отправить Украине Taurus.

— Олаф Шольц своим мнением представляет большинство немцев. Поэтому я склонен считать, что его «нет» останется в силе , — отметил он.

Справка «Известий» Великобритания и Франция стали первыми, кто передал ВСУ ракеты дальнего радиуса действия. В 2023 году Лондон направил Киеву крылатые ракеты Storm Shadow, а Франция — SCALP со схожими характеристиками (дальность полета у обеих — свыше 250 км). В СМИ ходили слухи, что Берлин передаст Киеву Taurus после того, как Вашингтон поставит ВСУ тактические ракетные системы ATACMS (до 165 км). Впрочем, прошлой осенью стало известно, что американцы направили украинской стороне не менее 20 ракет, однако решения Германии по Taurus до сих пор нет. Максимальная дальность полета Taurus достигает 500 км. В конце февраля Олаф Шольц выразил опасение, что, если ее «неверно применить», она «может поразить цель где-нибудь в Москве».

Федеральный канцлер Олаф Шольц осматривает технику бундесвера Фото: Global Look Press/Marijan Murat

Следует отметить, что 22 февраля бундестаг отклонил резолюцию с требованием отправить Украине Taurus, но принял документ с призывом предоставить ей «необходимые дополнительные дальнобойные боевые системы» для того, чтобы она «могла наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу».

Последствия для правительства и СДПГ

Официальный Берлин, вероятно, пытается свернуть эту тему. Так, Шольц при первом посещении бундесвера после перехвата разговора офицеров не стал обсуждать скандал и отвечать на вопросы журналистов. При этом 5 марта глава минобороны Борис Писториус заявил, что утечка разговора стала возможной из-за ошибки одного из участников беседы , который использовал незащищенную линию в Сингапуре. Из расшифровки разговора известно, что это был начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе.

История с публикацией разговора негативно отразится на рейтинге правящей СДПГ , уверена научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская. Стоит отметить, что сейчас уровень поддержки партии канцлера опустился до 15%. Что касается партнеров СДПГ — «Зеленых» и СвДП, за них готовы проголосовать лишь 13 и 5% соответственно. Возглавляют рейтинг в ФРГ партия ХДС (около 30%) и «Альтернатива для Германии» (17–20%).

Фото: Global Look Press/Christoph Soeder

— Рейтинг Социал-демократической партии сейчас достаточно низкий, и история с публикацией разговора негативно скажется на уровне ее поддержки , — сказала Мария Хорольская «Известиям». — Мы увидели расхождение между Шольцем и Писториусом, который нарушил государственную и партийную дисциплину. Несмотря на то что Шольц достаточно четко выразил свою позицию, Писториус продолжил обсуждение возможных поставок Taurus.

Кроме того, политолог подчеркивает, что утечка в СМИ серьезно ударит по авторитету бундесвера и лично — Бориса Писториуса . Впрочем, Мария Хорольская полагает, что разразившийся скандал не станет основанием для его отставки.

— Что интересно, в немецких СМИ нет очень резкой критики Бориса Писториуса . Он смог завоевать такой кредит доверия, который позволяет ему, несмотря на такой скандал, оставаться на плаву. И он даже заявил, что в отношении офицеров бундесвера, участвовавших в обсуждении, начата дисциплинарная проверка, но кадровых последствий для них не будет. Как будто бы все участники этой ситуации, включая Писториуса, останутся на своих местах и не особо пострадают, — отметила она.

К слову, Писториус сегодня считается самым популярным немецким политиком. В конце 2023 года 42% опрошенных граждан Германии заявили, что он должен иметь как можно большее влияние на политику Берлина в 2024 году. Об этом сообщил социологический институт Insa. В пользу Шольца высказалось лишь 26% немцев.

Министр обороны Германии Борис Писториус Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld

Тем не менее немецкий политолог Александр Рар считает, что разразившийся скандал может ударить по имиджу Бориса Писториуса и при этом прибавить баллов Олафу Шольцу.

— Возможно, люди скажут, что он, мол, прав, что не поставляет Taurus Украине, и, несмотря на давление, он жестко стоит на своих позициях. Это будет в противовес Писториусу, который в Германии имеет широкую популярность , — заявил он «Известиям».

Ранее депутат бундестага от АдГ Герольд Оттен сообщил «Известиям», что «Альтернатива для Германии» намерена требовать отставки Бориса Писториуса в связи с разразившимся скандалом.

Как отреагировали на Западе

Что касается международных последствий инцидента для Германии, история с утечкой возродила конфликт между Берлином и его союзниками по поводу поставок оружия Киеву . Об этом, в частности, писал Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, инцидент «вызвал раздражение» во Франции и Великобритании и привел к тому, что немецкие союзники призывают Берлин ужесточить меры безопасности в отношении секретной информации. Газета Bild также отметила, что в западных столицах недовольны допущенной утечкой.

Фото: Global Look Press/Tech. Sgt. J.D. Strong II

Эта ситуация серьезно осложнила отношения Германии с Францией и Великобританией, считает Мария Хорольская. Она напомнила, что буквально за день до скандала Шольца обвинили в раскрытии данных о британских и французских военных на Украине. Канцлер фактически заявил, что германские союзники участвуют в наведении своих ракет — Storm Shadow и SCALP — на цели в Донбассе и Крыму, причем делают это, находясь на территории Украины.

— У Берлина до этого были проблемы в отношениях с Парижем и Лондоном, а теперь еще такой серьезный слив, где офицеры бундесвера обсуждают систему взаимодействия британцев и французов с Киевом (на записи рассказывается, что Британия ввозит свои ракеты на Украину на бронемашинах Ridgeback, а Франция — на автомобилях Audi Q7. — «Известия»). Это, конечно же, вызвало обвинения в том, что немцам нельзя доверять — они не могут обеспечить конфиденциальность информации и обезопасить себя от российских шпионов, — отметила эксперт.

Александр Рар добавил: в западной прессе распускаются слухи, что за сливом аудиозаписи стоят иностранные спецслужбы, желавшие поставить Олафа Шольца в неудобное положение перед союзниками.

— Англичане уже в открытую раскритиковали его. Очень недовольны оказались и французы, поскольку он не поддержал президента Эммануэля Макрона, ранее допустившего возможность отправки на Украину наземных войск . Во Франции и Великобритании это воспринимается как удар в спину. Я думаю, там есть злоба на Шольца и этот скандал приведет к тому, что ссоры между тремя странами будут усугубляться, — полагает аналитик.

Фото: Global Look Press/Mohssen Assanimoghaddam