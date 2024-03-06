Вбили раскол: ФРГ разделилась по вопросу отправки Taurus Киеву
Скандал, связанный с публикацией разговора офицеров бундесвера, обсуждавших удар по Крымскому мосту ракетами Taurus, может серьезно ударить по репутации партии канцлера ФРГ Олафа Шольца и лично министра обороны Германии Бориса Писториуса, заявили опрошенные «Известиями» эксперты. Кроме того, он осложнит и так непростые отношения Германии с Францией и Великобританией. В ФРГ нет однозначного мнения касательно необходимости отправлять Киеву Taurus — раскол наблюдается как в правящей коалиции, так и в оппозиции. В ХДС, в частности, считают, что Германия должна предоставить Киеву оружие, которое ему позволит наносить удары вглубь российской территории. В «Альтернативе для Германии» категорически против поставок этих ракет. Какую позицию в итоге может занять правящая коалиция — в материале «Известий».
Кто в ФРГ за и против передачи Taurus Украине
Споры вокруг поставок Taurus Украине серьезно разгорелись еще летом 2023 года. В августе однопартийцы канцлера ФРГ Олафа Шольца Андреас Шварц и Нильс Шмид впервые заявили о скорейшей отправке ракет ВСУ. До этого активными сторонниками поставок Taurus выступали лишь коалиционные партнеры СДПГ — «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП). Впрочем, и они признавали, что, если Берлин решится на такой шаг, это неизбежно приведет к эскалации украинского конфликта, а Германия рискует стать его прямым участником.
После того как 1 марта в российских СМИ был опубликован разговор высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждавших возможность нанесения ударов ракетами Taurus по Крымскому мосту, дискуссия о передаче Германией этого дальнобойного оружия разгорелась с новой силой. 4 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз отверг планы поставить ВСУ Taurus, объяснив это тем, что тогда Германия должна будет задействовать своих военных для контроля и обслуживания ракет, но это можно расценить как прямое участие ФРГ в конфликте.
Ракета Taurus
При этом один из лидеров «Зеленых», министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, призвал рассмотреть «все средства» для помощи Киеву, косвенно высказавшись за отправку Украине Taurus.
В оппозиционной фракции ХДС/ХСС упрекнули канцлера во лжи и потребовали объясниться. Там считают, что разговор офицеров бундесвера доказывает возможность поставок Taurus без привлечения армии. Ранее глава ХДС Фридрих Мерц и лидер ХСС Маркус Зедер не раз призывали Берлин отправить Киеву эти ракеты.
Источник в ХДС сказал «Известиям», что в партии многие выступают в целом за то, чтобы перенести боевые действия на территорию России.
— Мы исходим из того, что, если ВСУ будут использовать Taurus для ударов вглубь российской территории, это может дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране и ослабить РФ, — сказал собеседник.
Против отправки крылатых ракет Киеву выступают «Альтернатива для Германии» (АдГ), партия «Левые», а также новая политическая сила «Союз Сары Вагенкнехт».
— Большинство немцев не хотят поставок Taurus Украине, и, кроме того, из записи ясно, что офицеры, которые говорили об этом, говорят, что это ничего не изменит, — заявил «Известиям» депутат бундестага от АдГ Ян Нольте. — Так что у Олафа Шольца есть веские аргументы для всех критиков. Однако на Шольца явно оказывается давление со стороны других партий — СвДП и «Зеленых», а также, вероятно, других стран, таких как Великобритания и Франция.
Согласно последнему опросу, проведенному социологической службой Forsa по заказу телеканала NTV, более половины граждан ФРГ поддерживают отказ Олафа Шольца передавать Украине Taurus. С решением Шольца солидарны 56% опрошенных немцев, против — 35% жителей страны. Ян Нольте полагает, что правительство Германии вряд ли решит отправить Украине Taurus.
— Олаф Шольц своим мнением представляет большинство немцев. Поэтому я склонен считать, что его «нет» останется в силе, — отметил он.
Федеральный канцлер Олаф Шольц осматривает технику бундесвера
Следует отметить, что 22 февраля бундестаг отклонил резолюцию с требованием отправить Украине Taurus, но принял документ с призывом предоставить ей «необходимые дополнительные дальнобойные боевые системы» для того, чтобы она «могла наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу».
Последствия для правительства и СДПГ
Официальный Берлин, вероятно, пытается свернуть эту тему. Так, Шольц при первом посещении бундесвера после перехвата разговора офицеров не стал обсуждать скандал и отвечать на вопросы журналистов. При этом 5 марта глава минобороны Борис Писториус заявил, что утечка разговора стала возможной из-за ошибки одного из участников беседы, который использовал незащищенную линию в Сингапуре. Из расшифровки разговора известно, что это был начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе.
История с публикацией разговора негативно отразится на рейтинге правящей СДПГ, уверена научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская. Стоит отметить, что сейчас уровень поддержки партии канцлера опустился до 15%. Что касается партнеров СДПГ — «Зеленых» и СвДП, за них готовы проголосовать лишь 13 и 5% соответственно. Возглавляют рейтинг в ФРГ партия ХДС (около 30%) и «Альтернатива для Германии» (17–20%).
— Рейтинг Социал-демократической партии сейчас достаточно низкий, и история с публикацией разговора негативно скажется на уровне ее поддержки, — сказала Мария Хорольская «Известиям». — Мы увидели расхождение между Шольцем и Писториусом, который нарушил государственную и партийную дисциплину. Несмотря на то что Шольц достаточно четко выразил свою позицию, Писториус продолжил обсуждение возможных поставок Taurus.
Кроме того, политолог подчеркивает, что утечка в СМИ серьезно ударит по авторитету бундесвера и лично — Бориса Писториуса. Впрочем, Мария Хорольская полагает, что разразившийся скандал не станет основанием для его отставки.
— Что интересно, в немецких СМИ нет очень резкой критики Бориса Писториуса. Он смог завоевать такой кредит доверия, который позволяет ему, несмотря на такой скандал, оставаться на плаву. И он даже заявил, что в отношении офицеров бундесвера, участвовавших в обсуждении, начата дисциплинарная проверка, но кадровых последствий для них не будет. Как будто бы все участники этой ситуации, включая Писториуса, останутся на своих местах и не особо пострадают, — отметила она.
К слову, Писториус сегодня считается самым популярным немецким политиком. В конце 2023 года 42% опрошенных граждан Германии заявили, что он должен иметь как можно большее влияние на политику Берлина в 2024 году. Об этом сообщил социологический институт Insa. В пользу Шольца высказалось лишь 26% немцев.
Министр обороны Германии Борис Писториус
Тем не менее немецкий политолог Александр Рар считает, что разразившийся скандал может ударить по имиджу Бориса Писториуса и при этом прибавить баллов Олафу Шольцу.
— Возможно, люди скажут, что он, мол, прав, что не поставляет Taurus Украине, и, несмотря на давление, он жестко стоит на своих позициях. Это будет в противовес Писториусу, который в Германии имеет широкую популярность, — заявил он «Известиям».
Ранее депутат бундестага от АдГ Герольд Оттен сообщил «Известиям», что «Альтернатива для Германии» намерена требовать отставки Бориса Писториуса в связи с разразившимся скандалом.
Как отреагировали на Западе
Что касается международных последствий инцидента для Германии, история с утечкой возродила конфликт между Берлином и его союзниками по поводу поставок оружия Киеву. Об этом, в частности, писал Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, инцидент «вызвал раздражение» во Франции и Великобритании и привел к тому, что немецкие союзники призывают Берлин ужесточить меры безопасности в отношении секретной информации. Газета Bild также отметила, что в западных столицах недовольны допущенной утечкой.
Эта ситуация серьезно осложнила отношения Германии с Францией и Великобританией, считает Мария Хорольская. Она напомнила, что буквально за день до скандала Шольца обвинили в раскрытии данных о британских и французских военных на Украине. Канцлер фактически заявил, что германские союзники участвуют в наведении своих ракет — Storm Shadow и SCALP — на цели в Донбассе и Крыму, причем делают это, находясь на территории Украины.
— У Берлина до этого были проблемы в отношениях с Парижем и Лондоном, а теперь еще такой серьезный слив, где офицеры бундесвера обсуждают систему взаимодействия британцев и французов с Киевом (на записи рассказывается, что Британия ввозит свои ракеты на Украину на бронемашинах Ridgeback, а Франция — на автомобилях Audi Q7. — «Известия»). Это, конечно же, вызвало обвинения в том, что немцам нельзя доверять — они не могут обеспечить конфиденциальность информации и обезопасить себя от российских шпионов, — отметила эксперт.
Александр Рар добавил: в западной прессе распускаются слухи, что за сливом аудиозаписи стоят иностранные спецслужбы, желавшие поставить Олафа Шольца в неудобное положение перед союзниками.
— Англичане уже в открытую раскритиковали его. Очень недовольны оказались и французы, поскольку он не поддержал президента Эммануэля Макрона, ранее допустившего возможность отправки на Украину наземных войск. Во Франции и Великобритании это воспринимается как удар в спину. Я думаю, там есть злоба на Шольца и этот скандал приведет к тому, что ссоры между тремя странами будут усугубляться, — полагает аналитик.
Публикация записи вызвала реакцию и в России. 4 марта МИД РФ вызвал посла ФРГ Александра Ламбсдорффа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беседу офицеров бундесвера очередным доказательством прямого участия Запада в конфликте на Украине.