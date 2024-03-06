СКА обыграл «Торпедо» и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ

По результатам третьего матча 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), состоявшегося 5 марта, петербургский хоккейный клуб СКА в гостях обыграл нижегородский «Торпедо» — игра завершилась со счетом 5:2.

Среди гостей отличились Александр Никишин (13-я минута), Степан Фальковский (27-я), Василий Глотов (33-я), Александр Кадейкин (46-я) и Александр Гальченюк (59-я). Тем временем среди игроков «Торпедо» шайбы забросили Василий Атанасов (14-я) и Владислав Фирстов (56-я).

Прошедшая встреча увеличила в пользу СКА счет в серии — теперь петербургский клуб повел со счетом 2:1, пишет «Спорт-Экспресс».

Четвертый матч между командами состоится 7 марта в Нижнем Новгороде.

С новой победой СКА занял второе место в таблице Западной конференции, в то время как ХК «Торпедо» сохранил седьмую позицию.

Ранее, 1 марта, сообщались результаты первых матчей в четырех сериях плей-офф КХЛ. По их итогам уфимский «Салават Юлаев» проиграл дома челябинскому «Трактору» (2:3), казанский «Ак Барс» уступил на своем льду екатеринбургскому «Автомобилисту» (1:2), ярославский «Локомотив» — московскому ЦСКА (0:4), а московский «Спартак» взял в родных стенах верх над череповецкой «Северсталью» (3:2).

4 марта «Локомотив» победил московский ЦСКА в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 3:2. Эта победа вывела «Локомотив» на лидирующую позицию в серии.