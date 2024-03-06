Опрос SOCIS показал высокий шанс победы Залужного на выборах президента Украины

Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный оказался наиболее популярным кандидатом в президенты республики, если бы они проходили в настоящее время. Об этом 5 марта стало известно из результатов опроса, проведенного украинским центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.

Согласно ответам респондентов, в первом туре Залужный набрал бы 41% голосов украинцев, в то время как Владимир Зеленский получил бы 23,7%, а во втором туре ― 67,5% против 32,5% соответственно.

Тем временем бывший украинский лидер Петр Порошенко, а также бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков получили бы по результатам первого тура 6,4% и 5,6% соответственно.

Кроме того, социологи спросили респондентов о возможных парламентских выборах. Как выяснилось, за «блок Залужного» проголосовали бы 46,4% украинцев, за «блок Зеленского» ― 21,1%, «блок Порошенко» ― 7,5%, «блок Притулы» ― 7%, а за «блок Разумкова» ― 6,8%.

Более половины (65,4%) участников опроса выразили мнение, что проведение выборов до того, как будет в стране завершен вооруженный конфликт, нежелательно.

Ранее, 19 февраля, бывший украинский премьер-министр Николай Азаров указал на то, что Зеленский утратит свою легитимность после 21 мая, когда истечет срок его полномочий на посту лидера страны.

До этого, 8 февраля, Зеленский отправил главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного в отставку и назначил на эту должность Александра Сырского, который с 2019 года занимал пост командующего сухопутными войсками.

Издание Politico назвало причиной отставки Залужного отказ следовать рекомендациям Пентагона по проведению контрнаступления летом 2023 года, которое завершилось провалом украинской армии. По информации издания, между Залужным и минобороны США были трения по поводу того, как вести контрнаступление.

15 февраля были опубликованы результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым рейтинг доверия к украинскому президенту упал на 13% сразу после отставки главкома ВСУ Залужного.

Изначально выборы на Украине были назначены на 31 марта. При этом в ноябре 2023 года Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов будет не ко времени, а лишь приведет к разобщению в стране.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.