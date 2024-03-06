Эмир Кустурица рассказал о желании снять в роли Раскольникова студента-дебютанта

Сербский режиссер Эмир Кустурица планирует искать исполнителя главной роли в своем будущем проекте «Преступление без наказания» среди молодых актеров или даже студентов. Об этом он рассказал в интервью «Известиям», добавив, что еще не начал кастинг.

«Это может быть и юноша, который никогда не играл, а может быть молодой актер из ВГИКа или какой-то другой школы. Есть роли, которые будут играть знаменитые русские актеры. А на главную роль мне важно найти лицо, которое никогда не видели», — заявил режиссер.

При этом Кустурица отметил, что около шести–восьми ролей будут исполнены профессиональными актерами с большим опытом. По его словам, сначала ему нужно посетить «множество театров в Москве, в Питере, да вообще в России», прежде чем принимать решение.

«Не думаю, что будет легко найти актеров. Но думаю, что в России талантливых актеров много», — добавил он.

Кинематографист пообещал, что картина выйдет в прокат в 2025 году. В ближайшее время Кустурица планирует снять еще два фильма: «Лавр» по роману Евгения Водолазкина и «Мертвые души» по повести Николая Гоголя. Оба сейчас находятся в работе еще на этапе сценария.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Кустурицы «Известиям»:

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