Фестиваль «Алина»-2024 прошел в Минске

5 марта на белорусской «Минск-Арене» состоялось второе шоу в рамках фестиваля «Алина»-2024. 2 марта его принимала Академия художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой на федеральной территории «Сириус».

«Для меня большая честь открывать спортивный праздник именно здесь, в Минске, в Беларуси, потому что я уважаю и очень люблю белорусскую школу. Это одна из лучших школ в мире художественной гимнастики. Впервые в истории фестиваль выехал за пределы Российской Федерации, и прошел он замечательно. Я хочу поблагодарить белорусских партнеров, всё было на высшем уровне. Спасибо всем организаторам, которые помогли нам провести такой праздник. Если бы не эта команда режиссеров, хореографов, тренеров, ничего бы не получилось. И, конечно, огромное спасибо детям. Дети сделали праздник для детей!» — заявила олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

Программа фестиваля в Белоруссии отличалась от той, что зрители увидели в академии ранее. Уникальность фестиваля в Минске обеспечили номера «Куточак Беларусi» с участием Алены Ланской и Государственного академического ансамбля танца Белоруссии, «Встреча кубанских казаков», «Любо, братцы, любо» в исполнении Кубанского казачьего хора, а также «Лезгинка» Государственного академического ансамбля танца «Вайнах». Кроме того, с сольным номером на площадку вышла бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Алина Горносько.

Среди тех постановок, что организаторы решили повторить, были номера «90-летие художественной гимнастики», «Малевич», «Китай», «Две сестры» с участием Натальи Подольской и Руслана Алехно и общее выступление участниц международного турнира «Небесная грация» под вокал Рагды Ханиевой.

В фестивале в Минске приняли участие около 300 человек из 12 стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Гватемалы, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Мексики, России, Сербии, Узбекистана, Кубы. Постановками номеров занимались как российские хореографы Ирина Зеновка, Эльдар Сайфутдинов, Елена Афанасьева, так и белорусские специалисты Юлия Марковская и Ирина Лепарская, главный тренер национальной команды.

В шоу приняли участие как юные гимнастки, так и звезды мировой художественной гимнастики. Кроме Алины Горносько, на ковер вышли Арина и Дина Аверины, Дарья Трубникова, Екатерина Селезнева, Анастасия Салос.

Все расходы на проведение фестиваля взял на себя Благотворительный фонд Алины Кабаевой, оплативший билеты, проживание, питание, костюмы для участников.

Среди гостей благотворительного праздника спорта и искусства в Минске было более пяти тысяч воспитанников спортивных школ по художественной гимнастике, фигурному катанию и другим видам спорта, а также 700 ребят из минских детских домов. Приглашения распространялись бесплатно.

Фестиваль в Минске завершился традиционным парадом, который объединил разные культуры и одновременно показал уникальность каждой.