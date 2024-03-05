Пьяный житель Орска упал с балкона шестого этажа и выжил

Житель Орска в состоянии алкогольного опьянения выпал с балкона шестого этажа по собственной неосторожности и получил травмы. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает пресс-служба управления МВД по Оренбургской области.

По информации «Урал56.Ру», 42-летнего пострадавшего госпитализировали с переломами конечностей, тазовых костей и ребра.

Как отмечает РИА «Оренбуржье», по факту несчастного случая с горожанином проводится проверка.

Ранее в январе похожий случай произошел в Москве. Мужчина, занимаясь делами по дому, случайно выпал из окна балкона седьмого этажа.