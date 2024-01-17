В Москве мужчина развешивал белье и выпал из окна седьмого этажа
В Москве мужчина, занимаясь делами по дому, случайно выпал из окна балкона седьмого этажа. Об этом в среду, 17 января, сообщил источник «Известий».
Инцидент произошел в Восточном административном округе столицы. Мужчина, развешивая белье, споткнулся и выпал из окна балкона.
Пострадавший был госпитализирован. О его состоянии не сообщается.
Ранее, 9 января, источник «Известий» сообщил, что в Москве отец и сын во время драки в квартире выпали из окна, в результате чего первый скончался, а второго госпитализировали с травмами.