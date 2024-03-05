Эксперт дал советы по избежанию инфекций в общественной бане

Мастер пара и телеведущий Сергей Беляев рассказал, как избежать инфекции в общественной бане.

В беседе с Pravda.Ru 2 марта специалист отметил, что при посещении общественной бани важно взять с собой термос с хорошим травяным горячим чаем и выпить его до входа в парную.

Кроме того, важно взять с собой сланцы — нескользящие тапочки, а также хороший веник, а лучше два — дубовый и березовый для массажа. Нелишним будет прихватить с собой шапочку и мыльные принадлежности для скраба и пилинга. Также пригодится рукавичка «кесе».

Эксперт предупредил, что в общественных банях присутствуют инфекции, поскольку там влажно и тепло, но защититься от бактерий можно, если не ходить там босяком, для этого и пригодятся тапки. Также он призвал не использовать шампуни при посещении бани, лучше вместо них выбрать натуральные помывочные средства, например дегтярное мыло. В нем содержится бетулин — вещество, по словам эксперта, продлевающее жизнь.

«Кто в бане парится, тот не старится. Если правильно провести программу парения для себя, то этот день будет у вас на паузе вашего старения, как говорят геронтологи», — подчеркнул Беляев.

15 февраля профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов предупредил, что посещение парилок в банях не рекомендуется людям с гипертензией, чтобы не усугублять свое состояние. Хороший способ понизить давление — положить на воротниковую зону прохладное полотенце и сделать горячую ванночку для ног.

8 февраля терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что ныряние в снег после бани опасно резким спазмом сосудов. По ее словам, особенно опасно это для тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания. Также не стоит это делать после употребления спиртного, сообщает телеканал «360». Обливание или холодный душ после парилки рекомендованы только тем, кто постепенно привыкал к воздействию более низких температур.