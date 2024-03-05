В ФРГ подняли вопрос об объеме переданного Украине вооружения

Депутат бундестага Германии от оппозиционного блока ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз) Кнут Абрахам поднял вопрос об объеме и стоимости переданного Берлином Киеву вооружения. Об этом говорится в обращении депутата к правительству страны.

Абрахам интересуется финансовым и количественным объемом отправленного Украине вооружения. Парламентарий упоминает среди прочих позиций и поставки реактивных систем залпового огня MARS II и основных боевых танков Leopard 1.

Статс-секретарь Минобороны Германии Симтье Меллер ответила на вопрос Абрахама. Однако она отказалась предоставить соответствующие данные, сославшись на то, что раскрытие подобной информации ставит под угрозу государственную тайну.

«Запрошенная информация требует сохранения конфиденциальности, поскольку она содержит информацию, разглашение которой наносит ущерб правительству, его союзникам и заинтересованным компаниям, поскольку при открытом ответе можно предположить негативное влияние на текущие и будущие проекты договоров», — цитирует ответ Меллер Lenta.Ru.

1 марта была опубликована расшифровка дискуссии немецких офицеров об ударах по территориям РФ. Во фрагменте аудиозаписи представителей Военно-воздушных сил Германии офицеры обсуждали, сколько таких снарядов понадобится для атаки на Крымский мост и будет ли такой удар результативным.

На следующий день после утечки, 2 марта, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти ведут расследование по факту публикации записи разговора, сообщается на сайте kp.ru.

5 марта глава минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что утечка связана с ошибкой применения платформы WebEx одним из участников разговора. Министр подчеркнул, что в целом системы связи ФРГ не были скомпрометированы, а расследование инцидента продолжается, передает RT.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что запись переговоров немецких офицеров демонстрирует вовлеченность стран Запада в конфликт на Украине, передает НСН. Кроме того, Москва надеется ознакомиться с результатами расследования властей ФРГ по данной теме.

Также в связи с произошедшим в МИД РФ был вызван посол ФРГ в России Александр Ламбсдорфф.

Украинская сторона предпринимает попытки атаковать территорию России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. В последние месяцы Киев неоднократно настаивал на передаче немецких дальнобойных ракет Taurus, однако сталкивался с отказами. Шольц, в свою очередь, выступает против поставок данного вооружения, так как это опасно вовлечением Германии в конфликт.