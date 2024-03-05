Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Культура
В Москве открылась выставка-ретроспектива еврейского авангарда
Происшествия
Резервуар с топливом загорелся в Курской области после атаки украинского БПЛА
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность в Москве 6 марта
Происшествия
В Воронеже 52 человека эвакуированы из пожара в пансионате
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью
Авто
Эксперты спрогнозировали рост продаж новых машин в России в марте
Наука и техника
«Спящие» и устойчивые к лечению очаги туберкулеза обезвредят желтым светом
Мир
Трамп лидирует на праймериз республиканцев в более чем 10 штатах
Экономика
«Газпром» подал арбитражный иск к польским EuRoPol GAZ и Orlen
Мир
Пушилин назвал танки Abrams переоцененными западной пропагандой
Культура
Эмир Кустурица рассказал о желании снять в роли Раскольникова студента-дебютанта
Общество
Собянин подвел итоги первого года работы флагманского центра НИИ Склифосовского
Общество
Число пострадавших в результате ЧП на ТЭЦ в Туве возросло до 16 человек
Сюжет:

В ФРГ подняли вопрос об объеме переданного Украине вооружения

В бундестаге Германии подняли вопрос об объеме вооружения, переданного Украине
0
Фото: Global Look Press/dpa/Alexander Welscher
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат бундестага Германии от оппозиционного блока ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз) Кнут Абрахам поднял вопрос об объеме и стоимости переданного Берлином Киеву вооружения. Об этом говорится в обращении депутата к правительству страны.

Абрахам интересуется финансовым и количественным объемом отправленного Украине вооружения. Парламентарий упоминает среди прочих позиций и поставки реактивных систем залпового огня MARS II и основных боевых танков Leopard 1.

Статс-секретарь Минобороны Германии Симтье Меллер ответила на вопрос Абрахама. Однако она отказалась предоставить соответствующие данные, сославшись на то, что раскрытие подобной информации ставит под угрозу государственную тайну.

«Запрошенная информация требует сохранения конфиденциальности, поскольку она содержит информацию, разглашение которой наносит ущерб правительству, его союзникам и заинтересованным компаниям, поскольку при открытом ответе можно предположить негативное влияние на текущие и будущие проекты договоров», — цитирует ответ Меллер Lenta.Ru.

«Шольцу придется отстранить Писториуса от должности»
Депутат бундестага Герольд Оттен — о скандале в бундесвере, оружейном лобби в Германии и конфликте РФ и НАТО

1 марта была опубликована расшифровка дискуссии немецких офицеров об ударах по территориям РФ. Во фрагменте аудиозаписи представителей Военно-воздушных сил Германии офицеры обсуждали, сколько таких снарядов понадобится для атаки на Крымский мост и будет ли такой удар результативным.

На следующий день после утечки, 2 марта, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти ведут расследование по факту публикации записи разговора, сообщается на сайте kp.ru.

5 марта глава минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что утечка связана с ошибкой применения платформы WebEx одним из участников разговора. Министр подчеркнул, что в целом системы связи ФРГ не были скомпрометированы, а расследование инцидента продолжается, передает RT.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что запись переговоров немецких офицеров демонстрирует вовлеченность стран Запада в конфликт на Украине, передает НСН. Кроме того, Москва надеется ознакомиться с результатами расследования властей ФРГ по данной теме.

Также в связи с произошедшим в МИД РФ был вызван посол ФРГ в России Александр Ламбсдорфф.

Украинская сторона предпринимает попытки атаковать территорию России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. В последние месяцы Киев неоднократно настаивал на передаче немецких дальнобойных ракет Taurus, однако сталкивался с отказами. Шольц, в свою очередь, выступает против поставок данного вооружения, так как это опасно вовлечением Германии в конфликт.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024