Золотой год: повторят ли российские банки рекорды 2023-го

Прошлый, 2023 год стал лучшим в истории российского банковского сектора. Чистая прибыль составила рекордные 3,3 трлн рублей, причем рост доходов затронул все кредитные организации: и крупные, и мелкие. Кроме того, за это время не было отозвано ни одной лицензии. В 2024 году прибыль банков останется высокой, но ужесточение регулирования вызовет определенные проблемы у некоторых организаций, прогнозируют эксперты. Что ждет российские банки в 2024-м, разбирались «Известия».

Прибыль российских банков в 2023 году

Чтобы оценить, насколько хорошо банки России провели 2023-й, стоит сравнить динамику их доходов в последние годы. Так, в доковидный 2019 год банки заработали 2 трлн рублей, в 2021 году — 2,4 трлн, а в 2022-м — всего 200 млрд рублей. Даже с поправкой на инфляцию в 2023 году кредитные организации смогли добиться намного более высокой прибыльности, чем в любой из предыдущих пиковых годов. Например, рост показателя к 2019 году составил 16%.

Отличными были не только прибыли, но и другие финансовые показатели подавляющего большинства банков. Как отмечает в своем обзоре «Эксперт РА», рентабельность балансового капитала сектора выросла с 2 до 25%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Хотя локомотивом роста чистой прибыли выступил топ-10 крупнейших российских банков, суммарная прибыль которых составила в 2023 году 2,4 трлн рублей, или 73% от общего результата сектора, банки первой сотни также были в хорошей форме. Их чистая прибыль достигла 0,7 трлн рублей в 2023 году против 0,4 трлн рублей в 2022-м. Отсутствие внешних ограничений для многих банков в этой категории на протяжении большей части 2023 года создало для них конкурентные преимущества в сфере обслуживания внешнеэкономической деятельности.

В то же время банки за пределами топ-100 показали слабую динамику корпоративного и сокращение розничного кредитования. Данная категория банков в основном зарабатывала на росте ключевой ставки.

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В целом, как отмечает агентство, рекордной прибыли способствовали рост процентных и комиссионных доходов на фоне восстановления кредитования, снижение отчислений в резервы и переоценка валютных активов. Высокие госрасходы на реализацию оборонно-промышленной политики и софинансирование различных льготных кредитов, в том числе программ субсидируемой ипотеки и льгот для малого и среднего бизнеса (МСБ), простимулировали бурное восстановление кредитного спроса и, как следствие, мощный рост процентных доходов и комиссий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Максимизация резервов 2022 года позволила банкам заметно снизить отчисления по корпоративным портфелям в 2023-м. Расходы на резервирование по кредитам упали с 2,5 до 1 трлн рублей, а цена риска (COR) по сектору сократилась с 3% в 2022 году до 1,1% в 2023-м. Дополнительный вклад в рост прибыли внесла положительная переоценка валютных позиций с 400 до 500 млрд рублей.

Согласно обзору «Эксперт РА», в 2024 году чистая прибыль сектора сократится на 13% и составит 2,8 трлн рублей — это всё еще будет второй показатель за всю историю, но с учетом инфляции он уступит 2019 году.

Топ-10 банков, на которые приходится около 2,1 трлн рублей прибыли, увеличат отрыв по доле за счет низкой относительно конкурентов стоимости фондирования и технологического превосходства. На средние банки может усилиться санкционное давление, так что их возможности зарабатывать на обслуживании международной торговли могут сузиться.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Регулирование ЦБ: что влияет на прибыль банка

На прибыли банков могут повлиять макропруденциальные лимиты (МЛП) в отношении беззалоговых розничных кредитов и надбавки к коэффициентам риска для некоторых видов потребительского кредитования. Регулирование розничного сегмента продолжит ужесточаться в 2024 году, считают эксперты.

Кроме того, ЦБ планирует распространить МПЛ на ипотечный сегмент, что также ограничит возможности банков по наращиванию активов. В результате ипотечные выдачи сократятся на 10–20% к уровням 2023 года и составят в среднем за месяц 600-650 млрд рублей. При этом корпоративное кредитование и субсидии малому и среднему бизнесу сохранят адекватные темпы роста и привлекательную доходность, прогнозируют финансисты. Это произойдет в основном благодаря государственному стимулированию стратегических отраслей и поддержке импорта-экспорта, а также благодаря проектам по развитию инфраструктуры и импортозамещению.

В то же время фактором риска останется потенциал возникновения сложностей в цепочках ВЭД или вторичных санкций против отдельных партнеров-нерезидентов, что может потребовать в итоге дополнительного резервирования со стороны банков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Как отмечается в обзоре, в 2022 году ЦБ сократил количество жестких надзорных действий. В течение 2023 года не было отозвано ни одной лицензии, и только три банка прекратили деятельность в результате реорганизации. Однако уже в феврале 2024 года регулятор возобновил отзывы лицензий. Агентство предполагает, что в 2024 году с рынка может уйти около 15 банков. Это произойдет как в связи с плановой реорганизацией, так и добровольной сдачей или отзывом лицензий.

Кроме того, на рынке может продолжиться процесс консолидации, что связано с жесткой конкуренцией на фоне технологического отставания и отсутствием ярко выраженной бизнес-модели у многих кредитных организаций.

Почему могут отозвать лицензию у банка

Как отметила в интервью «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская, банки заработают в 2024 году примерно на четверть меньше в сравнении с 2023-м. Причин для этого несколько.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Во-первых, высокая ключевая ставка, которую ЦБ планирует удерживать долго. Она снижает маржинальность бизнеса и повышает необходимость отчислять в резервы большие суммы. Во-вторых, будут отменяться многочисленные регуляторные послабления, — пояснила эксперт.

По словам Людмилы Рокотянской, в 2023 году прибыль банков росла в том числе за счет роспуска избыточных резервов, сделанных в 2022 году, а теперь возможен обратный процесс.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов отмечает, что прогноз на 2024 год делать сложно, учитывая большое количество факторов неопределенности. Среди них развитие ситуации в экономике, траектория ключевой ставки, судьба госпрограммы льготной ипотеки после ее завершения в середине года, санкции и так далее.

— По данным Росстата, ВВП РФ в 2023 году вырос на 3,6% после снижения на 2,1% в кризисном 2022 году. Это продолжит оказывать поддержку банковскому бизнесу. В то же время жесткая монетарная политика ЦБ и жесткое регулирование розничного сегмента приведут к существенному замедлению кредитования, — уверен эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По его словам, темпы роста корпоративного кредитования снизятся до 6–11%, а розничного — до 5–10%, в том числе в ипотечном сегменте — до 7–12%. Снижение в сегменте необеспеченных потребительских кредитов сократится до 3–8%. В связи с этим следует ожидать ослабления динамики доходов банков по основным направлениям деятельности, считает Игорь Додонов.

При этом, по словам эксперта, отзыв лицензий у банков в феврале не отражает какого-то тренда.

— Банки, у которых отозвали лицензии, были довольно специфичными, поэтому я бы пока не стал делать далеко идущих выводов. Учитывая в целом неплохое финансовое положение российских банков, я не думаю, что подобная практика станет массовой, — уточнил Игорь Додонов, напомнив, что банки в 2023 году не только заработали рекордные 3,3 трлн рублей, но и накопили запас капитала объемом 7,5 трлн рублей.

В то же время нельзя исключать, что на фоне отмены регуляторных послаблений и сложной операционной среды у отдельных некрупных банков возникнут какие-то проблемы, которые привлекут внимание регулятора, отмечает эксперт. Они могут стать целью для поглощения со стороны более крупных игроков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Как заявил ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских, на данный момент в банковской системе создано достаточно резервов для покрытия проблемных долгов.

— На начало января 2024 года проблемные корпоративные кредиты покрыты индивидуальными резервами на 77%, общими — на 121%, а розничные — на 92 и 137% соответственно. С уходом иностранных игроков банковский сектор получил новый импульс к развитию, отметил Даниил Болотских.

Крупные банки активно забирают долю уходящих иностранных игроков, поэтому в 2024 году может начаться новая волна слияний и поглощений, добавил эксперт.