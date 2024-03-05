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Итальянские художники нарисовали мурал с Орнеллой Мути в Сочи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Итальянские художники создали мурал с изображением актрисы Орнеллы Мути в Сочи. Один из художников, Йорит Агоч, 5 марта рассказал «Известиям», почему решил создать ее портрет.

«Я очень рад вновь приехать в Россию — я здесь, чтобы нарисовать портрет Орнеллы Мути. Эта актриса является кумиром многих итальянцев, да и россиян тоже. Из своей работы я хочу показать связь России и Италии в это непростое время», — сказал он.

Агоч рассказал, что со школы интересовался русской культурой и оказался под ее влиянием, из-за чего он и решил приехать в Россию.

«Как правило, чтобы нарисовать портрет, я изучаю множество фото, использую много референсов. Затем на планшете рисую набросок, стараюсь найти лучшие угол и свет. Поэтому мне сложно выделить какое-то одно фото, это скорее комбинация множества портретов», — отметил художник.

Фешен-контроль: как проходит II Московская неделя моды
Цветы, кружева, старые джинсы и Орнелла Мути с дочерью

Ранее, 4 марта, Орнелла Мути посетила Московскую неделю моды (МНМ), где участие в показе приняла ее дочь Найке Ривелли. Она открывала показ столичного бренда MaisonESVE.

До этого, 28 ноября, Орнелла Мути рассказала о любви к российским кутюрье. Она отметила, что итальянская мода стала известной на весь мир благодаря тому, что полюбилась в первую очередь самим итальянцам.

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