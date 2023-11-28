Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала о любви к российским кутюрье

Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала 28 ноября, что любит одеваться у российских дизайнеров одежды. Об этом она заявила на форуме BRICS+ Fashion Summit в Москве.

«Лично я уже около 10 лет одеваюсь у российских дизайнеров, например у Ульяны Сергиенко. Я открыла ее в Каннах и просто влюбилась. Потому что она делает магию, магический и женский образ. Очень чувственный образ. Так что, я лучше буду одеваться у Ульяны, нежели у итальянского дизайнера», — призналась актриса.

Она отметила, что итальянская мода стала известной на весь мир благодаря тому, что полюбилась в первую очередь самим итальянцам.

«У моды нет границ. Все выражают себя через то, что любят. Я думаю, что многие итальянские дизайнеры стали такими значимыми, потому что итальянцы любят их, носят их одежду и придают известность», — рассказала Мути.

Форум BRICS+ Fashion Summit проходит в Москве с 28 ноября по 2 декабря под эгидой Московской недели моды. Он собрал представителей модной индустрии из более чем 60 стран. Мероприятие будет включать деловую программу, fashion-интенсив, модные показы российских и зарубежных брендов, В2В-шоурум и многое другое. Организатором мероприятия выступает Фонд моды при поддержке правительства Москвы.

Ранее, 1 февраля 2022 года, Мути рассказала, что хотела бы получить российское гражданство. Она заявила, что уже начала изучать русский язык и собирать нужные документы для получения официального статуса россиянки. По словам актрисы, любовь к русскому народу для нее взаимна, и она чувствует любовь россиян.

Мути известная по ролям в таких фильмах, как «Укрощение строптивого», «Жизнь прекрасна» режиссера Григория Чухрая, «Безумно влюбленный», «Флэш Гордон».