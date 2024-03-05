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Газ в Европе подорожает в случае прекращения транзита через Украину

Эксперт Юшков предрек рост цен в случае остановки транзита газа из РФ через Украину
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS/Danil Shamkin
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В случае остановки транзита газа из РФ через Украину пострадают прежде всего те страны, которые не имеют выхода к морю, но получают российский газ, рассказал «Известиям» 5 марта эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Кроме того, это станет фактором роста цены.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен отказаться от украинского транзита газа с 2025 года, но может продолжить использовать украинскую газотранспортную систему. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Юшков назвал заявления опрометчивыми. Он уточнил, что Еврокомиссия вопрос транзита не регулирует. Сам транзит осуществляется благодаря двухстороннему коммерческому контракту между «Газпромом» и оператором газотранспортной системы Украины. И контракт заканчивается в конце 2024 года. Однако дальше тоже есть возможность для сохранения транзита.

«На самом деле сейчас долгосрочный контракт не нужен, то есть Украина должна, как она сама обязалась, проводить аукционы на прокачку мощности. «Газпром» может приходить и покупать мощности по прокачке газа. Евросоюз на это никак не влияет. Он вообще не касается вопроса транзита», — уточнил эксперт.

Аналитик объяснил, что для того, чтобы запретить покупать газ, который прошел транзитом через Украину, надо ввести официальные санкции. В Евросоюзе санкции вводятся единогласным решением, то есть, если хотя бы одна страна будет против этих санкций, значит их не будет. По его словам, на национальном уровне, а не на уровне Еврокомиссии, вполне могут быть и возражающие, например, Австрия, которой крайне сложно будет найти замену, или Словакия. У этих государств нет выхода к морю, и они довольно много покупают именно российского трубопроводного газа.

«Для Словакии это еще вопрос отсутствия денег за транзит, потому что «Газпром» платит словакам, чтобы транзит после Украины проходил через Словакию и попадал в Австрию. Поэтому для словаков это двойной удар экономический», — добавил Юшков.

Кроме того, по его мнению, могут блокировать решение об остановке транзита те страны, которые имеют поставки по другим маршрутам. Например, Венгрия, которая преимущественно всё получает через «Турецкий поток». Венгерская сторона понимает, что если согласится на закрытие транзита через Украину, то потом могут перекрыть «Турецкий поток», поэтому нет смысла усугублять ситуацию.

«Но если всё-таки не будет украинского транзита, то тогда пострадают прежде всего те страны, которые не имеют выхода к морю, но получают российский газ. Это прежде всего Словакия, Австрия и Чехия частично. Все остальные европейские страны тоже пострадают, потому что это будет фактором роста цены», — сказал Юшков.

При этом Украина лишится денег за транзит. Как объяснил аналитик, «Газпром» перечисляет украинской стороне средства, а дальше часть этих денег тратится на то, чтобы физически поддерживать газотранспортную систему в рабочем состоянии, прокачивать сам газ, в итоге остается около $200–300 млн. Кроме того, Украина оставляет небольшую часть транзитного газа себе: «Газпром» продает его европейцам, а европейцы — Украине.

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3 марта газета Politico со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии сообщила, что остановка транзита российского газа в Евросоюз через Украину может привести к сокращению общего объема импорта газа в ЕС на 5%, что в случае похолодания в ЕС станет наихудшим сценарием. Кроме того, по оценке ЕК, прекращение транзита через украинскую территорию вызовет необходимость искать альтернативные маршруты и повлечет увеличение расходов на импорт.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах усугубился энергетический кризис.

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