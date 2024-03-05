CAS сократил срок дисквалификации теннисистки Халеп до девяти месяцев

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации румынской теннисистки Симоны Халеп до девяти месяцев. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба CAS.

«Панель CAS единогласно постановила, что четырехлетний период дисквалификации, назначенный независимым трибуналом Международной федерации тенниса (ITF), должен быть сокращен до девяти месяцев, начиная с 7 октября 2022 года, который истек 6 июля 2023 года», — говорится в сообщении.

Наказание спортсменки считается отбытым, она может вновь участвовать в соревнованиях.

Ранее, 12 сентября 2023 года, бывшая первая ракетка мира получила дисквалификацию на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В одной из ее допинг-проб обнаружили превышенную концентрацию запрещенного препарата — роксадустата.

Халеп была временно отстранена от соревнований в октябре 2022 года, когда ее допинг-проба, взятая во время участия в Открытом чемпионате США в августе, дала положительный результат на роксадустат. Спортсменка заявила, что никогда не помышляла об употреблении допинга. В мае 2023 года против нее было выдвинуто еще одно обвинение, связанное с нарушениями в биологическом паспорте спортсменки.

Спортсменка выиграла 24 турнира под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, становилась чемпионкой «Ролан Гаррос» (2018) и Уимблдона (2019). Также Халеп стала третьей в истории теннисисткой, которой удалось заработать более $40 млн призовых.