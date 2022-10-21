Бывшая первая ракетка мира из Румынии отстранена из-за допингового скандала

Теннисистка из Румынии Симона Халеп, занимавшая в прошлом титул первой ракетки мира, была временно отстранена от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

«Международное агентство по честности в теннисе подтвердило, что Симона Халеп, 31-летняя румынская теннисистка, была временно отстранена в соответствии со статьей 7.12.1 Антидопинговой программы тенниса 2022 года (TADP)», — указано на сайте организации.

Отмечается, что проба была взята у спортсменки в ходе своего участия в Открытом чемпионате США в текущем году. В ходе лабораторного анализа в образце был обнаружен роксадустат, который числится в списке запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее, 17 сентября, сенегальский футболист московского «Спартака» Кейта Бальде был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил до 5 декабря. Уточняется, что во взятой пробе не обнаружено запрещенных веществ, но футболист нарушил процедуру прохождения контроля.