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Эксперты спрогнозировали рост продаж новых машин в России в марте

«Открытие Авто»: в марте авторынок может превысит отметку в 120 тыс. новых машин
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В текущем месяце в России может быть реализовано более 120 тыс. новых машин, сообщили «Известиям» в «Открытие Авто» 5 марта.

В марте 2023-го результаты продаж были низкими: на учет тогда поставили 68,6 тыс. новых машин. В марте этого года с учетом насыщенности складов этот объем даже при самом худшем сценарии будет увеличен минимум в полтора раза, а при благоприятном развитии событий составит порядка 120–130 тыс. штук, считают эксперты.

При этом, по данным AEB (Association of European Businesses), в феврале было реализовано 103,3 тыс. новых автомобилей, что на 24% больше, чем в январе этого года, и на 84% превышает результаты февраля 2023-го.

«В целом, результат февраля мог бы быть еще выше, если бы ЦБ (Центробанк РФ. — Ред.) начал снижать нынешнюю высокую ставку рефинансирования. Однако даже без этого и благодаря поддержкам импортеров у дилеров продолжала сохранятся высокая доля кредитных продаж. Так, в ряде регионов по Chery она превышала 85%. А щедрый дисконт импортеров при использовании программ trade-in давал в феврале еще один импульс как продажам новых автомобилей, так и выкупу через салоны машин с пробегом», — отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

Она уточнила, что в итоге в топ-25 самых популярных китайских марок российского рынка в феврале не нашлось ни одной, которая бы не смогла нарастить продаж и относительно февраля 2023 года и относительно января 2024 года.

«Причем росли не только те бренды, которые поставляются через официальных импортеров, но и те, которые авторитейлеры везут самостоятельно», — добавила Дембицкая.

В десятке: на российский рынок выйдут новые автомобильные марки
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Накануне аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что компания Geely впервые стала лидером среди всех иностранных автопроизводителей на рынке России. В феврале в РФ было реализовано 12,3 тыс. автомобилей этого бренда, что в 3,8 раза больше по сравнению с прошлым годом.

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