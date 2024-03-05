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Эксперт перечислил причины для подключения газгольдера

Эксперт Правосудов: газгольдер бывает выгоднее централизованного газоснабжения
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Фото: Global Look Press/Vladimir Baranov
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Гендиректор института национальной энергетики Сергей Правосудов рассказал, в каких случаях выгодно установить газгольдер.

В беседе с сайтом aif.ru во вторник, 5 марта, специалист отметил, что установка автономного газгольдера может стать выходом при отсутствии возможности подключить частный дом к централизованному газоснабжению.

Использование твердого топлива, по словам Правосудова, может быть выгодным в отдаленных регионах. Он предупредил, что уголь и дрова придется заготавливать заранее и где-то в надлежащем виде хранить, регулярно чистить печь или твердотопливный котел, однако в эксплуатации зачастую это обойдется дешевле.

Существенно сэкономить помогает установка газгольдера, в отличие от электрического обогрева, твердого топлива и отопления на базе жидкотопливных котлов при невозможности подключения к трубопроводному газу.

«В среднем по стране при отсутствии возможности подключения к централизованному газоснабжению использование газгольдера, конечно, выгоднее, чем электричество или дизельное топливо», — рассказал эксперт.

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Как напоминает сайт kp.ru со ссылкой на экспертов, при использовании газового оборудования регулярно следует проверять тягу в дымоотводах и открывать форточки. Работающие газовые приборы нельзя оставлять без присмотра, если они не рассчитаны на непрерывную работу. Газовые плиты нельзя использовать для отопления. По окончании использования газа необходимо закрыть краны на приборах, вентили перед ними или вентили баллонов. Уходя из дома, нужно перекрывать газ на трубе газопровода или закручивать вентиль на газовом баллоне.

29 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральном собранию пообещал, что действующую программу социальной газификации распространят на садоводческие товарищества. Он заявил, что важно эту проблему решить с учетом интересов россиян, отмечает телеканал «360».

20 февраля вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что с 1 июля будет обеспечена программа социальной газификации для жителей регионов Донбасса и Новороссии. По словам Новака, в новых регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — уже многое сделано для строительства и восстановления газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры, пишет Life.ru.

В конце декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что к 2030 году завершится полная газификация России. Он добавил, что в 2023 году были газифицированы более 400 российских населенных пунктов и построены 2,9 тыс. км магистральных газопроводов, отмечает телеканал «Звезда».

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