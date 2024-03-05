Эксперт перечислил причины для подключения газгольдера

Гендиректор института национальной энергетики Сергей Правосудов рассказал, в каких случаях выгодно установить газгольдер.

В беседе с сайтом aif.ru во вторник, 5 марта, специалист отметил, что установка автономного газгольдера может стать выходом при отсутствии возможности подключить частный дом к централизованному газоснабжению.

Использование твердого топлива, по словам Правосудова, может быть выгодным в отдаленных регионах. Он предупредил, что уголь и дрова придется заготавливать заранее и где-то в надлежащем виде хранить, регулярно чистить печь или твердотопливный котел, однако в эксплуатации зачастую это обойдется дешевле.

Существенно сэкономить помогает установка газгольдера, в отличие от электрического обогрева, твердого топлива и отопления на базе жидкотопливных котлов при невозможности подключения к трубопроводному газу.

«В среднем по стране при отсутствии возможности подключения к централизованному газоснабжению использование газгольдера, конечно, выгоднее, чем электричество или дизельное топливо», — рассказал эксперт.

Как напоминает сайт kp.ru со ссылкой на экспертов, при использовании газового оборудования регулярно следует проверять тягу в дымоотводах и открывать форточки. Работающие газовые приборы нельзя оставлять без присмотра, если они не рассчитаны на непрерывную работу. Газовые плиты нельзя использовать для отопления. По окончании использования газа необходимо закрыть краны на приборах, вентили перед ними или вентили баллонов. Уходя из дома, нужно перекрывать газ на трубе газопровода или закручивать вентиль на газовом баллоне.

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